Ayvalık\'ta 1500 Yıllık Bizans Batığı Dalışa Açıldı

Ayvalık'ta, halk arasında "İncirli" olarak bilinen Yellice bölgesindeki bin 500 yıllık Bizans batığı sportif dalışa açıldı. Dalış okulu sahibi ve eğitmeni Kubilay Kılıç, tahıl ve buğday taşıyan amforalarla dolu bu tarihi batığın ve bölgedeki sarı mercan popülasyonunun sualtı turizmi için eşsiz bir değer olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük ulusal dalış parkına ev sahipliği yapan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sualtı turizmini ve arkeolojisini canlandıracak tarihi bir gelişme yaşandı. Geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle dalışa kapatılan ve sualtı kültür mirasını barındıran stratejik bölgelerin Ayvalık Ticaret Odası girişimleri ile sportif dalışa açılması, bölgedeki deniz turizmi temsilcileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Tarihi batık verilen dalış izin sonrası büyük bir ilgi gördü.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ProDivers Dalış Okulu Sahibi ve Dalış Eğitmeni Kubilay Kılıç, bir diğer ismi "İncirli" olan Yellice bölgesinde yer alan yaklaşık bin 500 yıllık Bizans gemisi batığının yeniden sualtı severlerle buluşmasının heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Yellice bölgesindeki batığın Ayvalık'ın kültürel değerlerine çok büyük bir güç katacağını ifade eden Kubilay Kılıç, "Bu arkeolojik buluntu hakikaten Ayvalık'ın diğer değerlerinin yanında çok kuvvetli bir kaynak. Yaptığımız dalışlarda bu geminin daha çok tahıl ve buğday taşıyan, amforalara (çift kulplu antik testi) sahip yapıda bir gemi olduğunu tespit etmiştik. Daha sonra burası dalışa yasaklandı ama yeni kararla birlikte Ayvalık'ın sualtı severlerine bu batığa dalış yapma izni verildiği için bizler çok mutluyuz" dedi.

Bölgenin sadece arkeolojik değil, ekolojik açıdan da bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Kılıç, adanın sualtı sisteminde sarı ve kırmızı mercan popülasyonunun çok yüksek olduğunu ve bu endemik zenginliğin mutlaka görülmesi gerektiğini belirtti.

Ayvalık'ın sualtı gizemlerinin Yellice ile sınırlı kalmadığına dikkat çeken deneyimli dalış eğitmeni Kılıç, bölgedeki diğer potansiyeli şu sözlerle anlattı: "Yine bölgemizde prigos adı verilen bir alan var; orada da yaklaşık 3 bin tane amforanın bulunduğu, yine bir Bizans parçası veya taşıma gemisi olarak tabir edilen bir geminin batması sonucu oluşan büyük bir arkeolojik değer yer alıyor. Buna benzer Maden bölgesi ve diğer noktalarla birlikte toplam 22 adaya sahip bir güzergah üzerindeyiz. Biz aslında Türkiye'nin en büyük ulusal dalış parkındayız ve burada keşfedilmeyi bekleyen birçok arkeolojik batık var."

Kapatılan alanların kontrollü olarak dalışa açılmasının sualtındaki tarihi eserlerin korunmasına doğrudan katkı sağladığını savunan Kubilay Kılıç, "Bu alanların dalış merkezleri rehberliğinde açılması çok önemli. Çünkü dalış merkezlerinin en büyük özelliği, bu sualtı kültürel varlıklarının korunması, yaşatılması ve bunlara değer verilmesi açısından en yüksek hassasiyeti göstermeleridir. Yetkililere teşekkür ediyor, kapalı olan diğer özel noktaların da hem turizme kazandırılması hem de daha iyi korunması adına zamanla açılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR