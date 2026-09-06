Ayvalık\'ta Feyza Hepçilingirler onuruna \'Ustamıza Saygı\' gecesi düzenlendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalıklı yazar, edebiyatçı, dilbilimci ve eğitimci Feyza Hepçilingirler, memleketi Ayvalık'ta düzenlenen "Ustamıza Saygı" etkinliğinde duygu dolu anlar yaşadı. Türk edebiyatına ve Türkçeye yaptığı katkıların anlatıldığı gecede Hepçilingirler'in yaşamı, eserleri ve eğitimci kimliği farklı yönleriyle ele alındı.

Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen "Ustamıza Saygı" etkinliği, edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda konuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ayvalık'ın yetiştirdiği önemli değerlerden Feyza Hepçilingirler onuruna düzenlenen gecede, usta yazarın edebiyat yaşamı, Türkçeye verdiği emek ve doğup büyüdüğü kente bıraktığı izler anlatıldı.

Etkinliğin açılışında programın anlam ve önemine ilişkin bilgi verilmesinin ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin bir konuşma yaptı.

Başkan Ergin, Feyza Hepçilingirler'in Ayvalık'la çok özel bir bağı bulunduğunu belirterek, "Ayvalık'ın yetiştirdiği çok değerli bir ismi, Feyza Hepçilingirler'i kendi memleketinde 'Ustamıza Saygı' diyerek anıyoruz" dedi.

Hepçilingirler'in yalnızca Ayvalıklı bir yazar olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Ergin, usta edebiyatçının yıllardır Türk edebiyatına verdiği emeğe ve Türkçenin doğru ve güzel kullanılması için sürdürdüğü mücadeleye dikkat çekti.

"Birikimini topluma aktarması çok daha kıymetli"

Bir insanın kendi alanında başarılı olmasının önemli olduğunu, ancak sahip olduğu bilgi ve deneyimi toplumla paylaşmasının çok daha değerli olduğunu ifade eden Başkan Ergin, Feyza Hepçilingirler'in bunu yıllardır başarıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Ergin, "Bugün de burada onu dinlemek, yaşamını ve eserlerini konuşmak, hatıralarını paylaşmak bizim için büyük bir şans. Ayvalık Belediyesi olarak kentimizin yetiştirdiği değerleri unutmamaya, onları genç kuşaklarla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Ergin, konuşmasının sonunda Hepçilingirler'e, "İyi ki Ayvalık'ın bir çocuğu oldunuz, iyi ki edebiyatımıza ve Türkçemize bu kadar güzel izler bıraktınız" sözleriyle teşekkür etti.

Yaşamı ve edebiyat serüveni belgeselle anlatıldı

Etkinlik kapsamında Feyza Hepçilingirler'in yaşamını ve edebiyat serüvenini konu alan belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Ardından editör Necla Akel Feroğlu ile yazar ve editör Halil Genç, Hepçilingirler'in edebiyatçı kimliği ve eserleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri ise Hepçilingirler'in eğitimci kimliğine ayrıldı. Meslek yaşamı boyunca binlerce öğrenci yetiştiren, kitaplarıyla çocuklara ve gençlere ulaşan Hepçilingirler'in genç kuşaklar üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

Bu kapsamda, çocukluğunda Feyza Hepçilingirler'e kitabını imzalatan ve bugün lise öğrencisi olan Ada Akın, yazarın "Türkü Çocuk" adlı kitabından bir öykü seslendirdi.

Sürpriz video duygulandırdı

Ustaya saygı etkinliğinde Feyza Hepçilingirler için özel olarak hazırlanan sürpriz video da izleyicilerle buluştu.

Programın sonunda Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Feyza Hepçilingirler'e "Ustamıza Saygı" plaketini takdim etti.

Ayvalık'ın yetiştirdiği önemli kültür ve sanat insanlarının birikimlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan etkinlik, Hepçilingirler'e yönelik sevgi ve saygı mesajlarıyla sona erdi.

Gecenin sonunda sahneye çıkan Feyza Hepçilingirler ise kendisini son derece mutlu eden böylesi anlamlı bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Ayvalık Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür etti.