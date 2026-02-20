Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde meydan düzenlemesi başlatıldı

Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde başlatılan çalışmalarla bölgeye kent kimliğine uygun yeni bir meydan düzenlemesi kazandırmaya hazırlanıyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında alanın daha düzenli, işlevsel ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Detaylarının önümüzdeki günlerde Ayvalıklılarla paylaşılacağı projeyle birlikte, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı çevresindeki fiziksel düzenin iyileştirilmesi planlanıyor. Yapılacak düzenleme sayesinde hudut kapısını kullanan vatandaşların işlemlerini daha rahat gerçekleştirmesi amaçlanıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Yeni meydan düzenlemesiyle birlikte vatandaşların daha planlı şekilde sıraya girebilmesi, pasaport kontrol ve geçiş işlemlerinin ise daha koordineli, güvenli ve düzenli bir ortamda yapılabilmesini öngörüyoruz"dedi. - BALIKESİR