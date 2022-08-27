Azerbaycan askeri Laçın'da cebinden Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan askeri Laçın'da cebinden Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı çıkardı

27.08.2022 17:23
Azerbaycan askeri Laçın'da cebinden Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı çıkardı

Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Laçın şehrine Azerbaycan bayrağının dikilmesinin ardından, Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nden bir asker cebinden Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim çıkararak, "Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz" dedi.

Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Laçın şehrine Azerbaycan bayrağının dikilmesinin ardından, Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nden bir asker cebinden Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim çıkararak, "Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz" dedi.

Ermeni güçler tarafından 18 Mayıs 1992'de işgal edilen Laçın şehrinin dün Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesinin ardından bölgede konuşlandırılan Azerbaycan Ordusu, Laçın'a Azerbaycan bayrağı dikti. Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nden bir askerin cebinden Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim çıkardığı görüntüler sosyal medyada hızla paylaşıldı. Görüntüde, Laçın şehrini aldıklarını ve Azerbaycan bayrağını diktiklerini belirten asker, cebinden Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim çıkararak, "Türk'ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Allahu Ekber" dedi. - BAKÜ

YORUMLAR
500
Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten canlı yayında skandal gaf: Ermeni takımı değil mi o? Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten canlı yayında skandal gaf: Ermeni takımı değil mi o? Laçın'da 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi Laçın'da 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi
Kaynak: İHA

Azerbaycan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Azerbaycan askeri Laçın'da cebinden Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı çıkardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:49 Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi
16:00 Napoli'den Manchester United'a olay olan Cristiano Ronaldo teklifi! Dünyaları istediler
16:00 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin litresi 1 lira ucuzlayacak
15:40 Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur
15:17 Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük
14:55 Çocuğunun gözleri önünde eski eşinin bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı! Çocuğunun velayetini istiyor
14:34 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı
14:11 Ucuz halı izdihamı! Vatandaşlar birbiriyle yarıştı
14:04 İbrahim Tatlıses dahil 8 kişi ölümden dönmüştü! Alkollü çıkan kamyon şoförü salıverildi
14:03 Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 17:23:18. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan askeri Laçın'da cebinden Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement