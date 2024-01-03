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Aziziye Belediye Başkanı atıkları sanata dönüştürerek farkındalık oluşturuyor - Son Dakika
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Aziziye Belediye Başkanı atıkları sanata dönüştürerek farkındalık oluşturuyor

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, atıkları sanata dönüştürerek farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Aziziye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yaparak yürütülen Sıfır Atık Kursu sona erdi ve kursiyerlerin sertifika coşkusunu paylaştılar. Şehit Tuncay Yurdigül Yaşam Merkezi'nde açılan sergiye herkes davet edildi. Başkan Orhan, hanımların el emeği göz nuru çalışmalarını inceledi.

Aziziye Belediye Başkanı atıkları sanata dönüştürerek farkındalık oluşturuyor
03.01.2024 - 10:50,
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Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, atıkları sanata dönüştürerek farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Aziziye'de atıkların sadece ekonomik bir değere değil, aynı zamanda sanat eserlerine de dönüştüğünü belirten Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Aziziye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ile işbirliği halinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Kursu sona erdi ve kursiyerlerimizin sertifika coşkusunu hep birlikte paylaştık. Şehit Tuncay Yurdigül Yaşam Merkezimizde açılan sergimize herkesi davet ediyor, emeği geçenleri ve bütün kursiyerleri yürekten kutluyoruz." diye konuştu.

Başkan Orhan beraberindekilerle beraber hanımları el emeği göz nuru çalışmalarını incelediler. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Aziziye Belediye Başkanı atıkları sanata dönüştürerek farkındalık oluşturuyor - Son Dakika


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