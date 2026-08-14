Aziziye Belediyesi\'nden "Önce iş yapıldı, sonra ihale açıldı" iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) – Erzurum'un Aziziye Belediyesi'nin mahalle girişleri ve parklarda kullanılmak üzere hazırladığı tak, totem ve bayrak direği ihalesi tartışma yarattı. Yaklaşık maliyeti 323 milyon liraya kadar çıkan ihale 12 Ağustos'ta ilan edildi. 14 Eylül'de yapılması planlanan ihale öncesinde bazı mahalle girişlerindeki takların dikildiği görüldü. Belediye, bu takların kendi atölyelerinde üretildiğini ve monte edildiğini, ihalenin ise kalan işler için yapılacağını açıkladı.

Kamu İhale Kurumu kayıtlarına göre, Aziziye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından açılan ihalenin kayıt numarası 2026/1491093. "Giriş Tak Tabelaları, Totem Tabelalar, Bayrak Direkleri ve Reklam Ürünleri Alımı ve Montajı İşi" başlıklı ihale açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. İhale kapsamında 17 kalem ürün ve montaj işi bulunuyor. Bunlar arasında 13 çift taraflı pilon tabela, 39 adet 12 metrelik tekli mahalle giriş takı, 8 adet 12 metrelik çoklu giriş takı ile 17 ve 24 metrelik çoklu giriş takları yer alıyor. Farklı ölçülerde giriş ve karşılama tabelaları ile 250 metrekare folyo baskı da ihale kapsamında bulunuyor. İşin, Aziziye ilçe sınırları içerisindeki idarenin belirleyeceği mahalle girişlerinde yapılacağı belirtiliyor.

İhale kaydında yaklaşık maliyet limiti 43 milyon 142 bin 132 TL ile 323 milyon 566 bin 103 TL arasında gösterildi. Mal alımı niteliğindeki ihale, birim fiyat usulüyle gerçekleştirilecek ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif yalnızca fiyat esasına göre belirlenecek. Teklifler 14 Eylül 2026 saat 10.00'a kadar EKAP üzerinden alınacak. Sözleşmenin imzalanmasının ardından başlanacak işin 120 gün içerisinde peyderpey teslim ve montajının yapılması öngörülüyor.

İhale süreci devam ederken bazı mahalle girişlerinde büyük ölçekli takların dikildiği görüldü. Aziziye Belediyesi, söz konusu takların kendi atölyelerinde üretildiğini ve belediye ekipleri tarafından monte edildiğini bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, mahalle girişlerine yerleştirilen karşılama ve uğurlama taklarının ihalesiz yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade edildi. Açıklamada, 14 takın belediye atölyelerinde ve belediye ekipleri tarafından üretildiği, yalnızca teknik destek alındığını belirtildi. İhaleye konu 39 takla birlikte toplam 53 takın uygulanacağı, kalan 16 takın ise gelecek yıl yapılacağı bildirildi.