Aziziye Nizamiye Eğitim Kurumları'nda düzenlenen kan bağışında 36 ünite kan toplandı - Son Dakika
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Aziziye Nizamiye Eğitim Kurumları'nda düzenlenen kan bağışında 36 ünite kan toplandı

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Aziziye Nizamiye Eğitim Kurumları\'nda düzenlenen kan bağışında 36 ünite kan toplandı
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Aziziye Nizamiye Eğitim Kurumları'nın külliye yerleşkesinde düzenlenen kan bağışı kampanyası gün boyu sürdü. Kurum personeli, veliler ve çevre sakinlerinin katkısıyla 36 ünite kan toplandı, bağışlar Türk Kızılayı'na teslim edildi.

Aziziye Nizamiye Eğitim Kurumları, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma bilincini artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir kan bağışı organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Yeni yapılan cezaevinin arkasında yer alan külliye yerleşkesinde düzenlenen etkinlik, gün boyu yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kan bağışı faaliyeti, sabahtan akşama kadar kesintisiz devam etti. Kurum personeli, veliler ve çevre sakinlerinin destek verdiği kampanya kapsamında toplam 36 ünite kan bağışı toplandı.

18 yaş altı öğrencilerden anlamlı destek

Organizasyonda, yasal mevzuat gereği 18 yaş altındaki öğrencilerden kan bağışı kabul edilemedi. Ancak öğrencilerin kan bağışının önemi konusunda gösterdikleri duyarlılık ve organizasyona verdikleri lojistik destek takdir topladı.

Yetkililer, kan stoklarının önemine dikkat çekerek organizasyona katkı sağlayan tüm bağışçılara teşekürlerini iletti. Toplanan kanlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Türk KızılayıEğitimSağlıkYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Aziziye Nizamiye Eğitim Kurumları'nda düzenlenen kan bağışında 36 ünite kan toplandı - Son Dakika
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