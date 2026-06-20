Baba, Engelli Oğlunun Hayallerini Duvara Çiziyor - Son Dakika
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Baba, Engelli Oğlunun Hayallerini Duvara Çiziyor

Baba, Engelli Oğlunun Hayallerini Duvara Çiziyor
20.06.2026 09:36
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Mehmet Nesih Memiş, 10 yaşındaki engelli oğlu Zeynel’in hayallerini duvarlara çizerek destek oluyor.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yaşayan Mehmet Nesih Memiş, 10 yaşındaki engelli oğlu Zeynel'in hayallerini duvara çizerek ona destek oluyor.

Eğil ilçesinde yaşayan Mehmet Nesih Memiş (35), ayrık omurga hastalığıyla (spina bifida) dünyaya gelen 10 yaşındaki oğlu Zeynel Memiş'in hayallerini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Baba, oğlu Zeynel'in uzun yola çıkma hayalini evinin dış cephe duvarına işleyerek gerçekleştirmeye çalıştı. Mehmet Nesih Memiş, İHA muhabirine oğlunun her yere gidemediği için hayal ettiği yerleri çizdiğini, uzun bir yola gitmek istediği için uzun, manzaralı bir yol çizdiğini söyledi. Herhangi bir eğitimi olmadığını belirten Memiş, kendi kendine uğraşıp çizdiğini ifade etti. Memiş, kullandığı boyanın resim boyası olmadığını, normal boya kullandığını söyleyerek, "Kendi imkanımla bulduğum boyalardır. Zeynel ne zaman bundan sıkılırsa, başka bir hayali olursa onu duvara resmediyorum. Çizimlerde birebir onun hayalleri var. Zeynel'in çizme kabiliyeti de var, hayal dünyası da geniş. Zeynel'in bu hastalık dışında başka problemi var. Ayağında iyileşmeyen yaralar açıldı" dedi.

10 yıldır Zeynel'i mutlu etmek için uğraştığını aktaran Memiş, "Tek amacım Zeynel mutlu olsun. Devlet yetkilileri bütün imkanları yapıyorlar. Ben de bir baba olarak burada oğlumun hayallerini gerçekleştiriyorum. Bütün yetkililere desteklerinden dolayı teşekkürümü iletmek istiyorum" diye konuştu.

Zeynel Memiş ise babasıyla birlikte bunları yaptığını dile getirerek, "Babaannemi seviyordum, babama çizmesini söyledim. Babam da bana çizdi. Canım sıkıldığında babama söylüyorum, aklıma gelenleri çiziyor. Deniz çizsin, piknik alanı çizsin. Yapamadığım şeylerin resme dökülmesini istiyorum. Denizde bir tane leylek olsun, insanlar da onu seyretsin. Babalar Günü'nde babama hediye almak istiyorum. Resul hocamı çok seviyorum, babama Resul hocanın resminin yapılmasını istedim. Benimle ilgileniyor, bazen de hediyeler getiriyor" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Baba, Engelli Oğlunun Hayallerini Duvara Çiziyor - Son Dakika

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