Baba ve Oğul, Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Baba ve Oğul, Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kaldı

Baba ve Oğul, Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kaldı

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Lapaza Yaylası'nda 1200 koyunuyla mahsur kalan Nurettin Bekar ve oğlu Sabri Bekar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Yoğun kar yağışının ardından cep telefonunun çekmediği bölgede, güvende kalmak için muhtara haber verildi.

26.11.2024 14:36  Güncelleme: 14:38
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Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımlı Lapaza Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle bin 200 koyunuyla mahsur kalan Nurettin Bekar ve oğlu Sabri Bekar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Hayvancılıkla uğraşan Nurettin Bekar ve oğlu Sabri Bekar, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle bin 200 koyun ve 7 köpekle birlikte Lapaza Yaylası'nda mahsur kaldı. Cep telefonunun çekmediği ve kar kalınlığının bir metreyi aştığı 2 bin 200 rakımlı yaylada çaresiz kalan baba-oğul, telefonun sinyal aldığı bir tepeye güçlükle ulaşarak durumu Yüzüncü Yıl Mahallesi muhtar Selahattin Büyükkara'ya bildirdi. Muhtarın bilgi vermesi üzerine harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 6 saat süren yol açma çalışması sonucunda mahsur kalan baba-oğula dün gece yarısı ulaştı. Ekiplere teşekkür eden Sabri Bekar, "Zor anımızda imdadımıza yetiştiler. Eğer geç kalınsaydı koyunlarımız telef olabilirdi" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu tür önem arz eden acil durumlarda vatandaşların Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi'nin (TİKOM) Alo 153 numaralı telefonu arayarak bilgi vermelerini istedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Baba ve Oğul, Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kaldı - Son Dakika

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