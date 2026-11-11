Babaeski İlçe Müftülüğü 33 umreciyi dualarla Mekke ve Medine yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
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Babaeski İlçe Müftülüğü 33 umreciyi dualarla Mekke ve Medine yolculuğuna uğurladı

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Babaeski İlçe Müftülüğü 33 umreciyi dualarla Mekke ve Medine yolculuğuna uğurladı
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde umre ibadeti için kutsal topraklara gidecek 33 vatandaş, Babaeski İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği programda dualarla uğurlandı. Kur'an-ı Kerim okunan programda umreciler, Mekke ve Medine'ye gitmenin heyecanıyla yakınlarıyla vedalaştı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek 33 vatandaş, düzenlenen programla dualar eşliğinde uğurlandı.

Babaeski İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen uğurlama programında, umre yolculuğuna çıkacak vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Umreci yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda duygu dolu anlar yaşandı.

Mekke ve Medine'ye gitmenin heyecanını yaşayan umreciler, kendilerini uğurlamaya gelen yakınlarıyla vedalaştı. Yapılan duaların ardından 33 umreci, ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: İHA
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