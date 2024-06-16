Babalar Günü'nde şehit mezarlığına gelenler bayrama buruk girdiler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Babalar Günü'nde şehit mezarlığına gelenler bayrama buruk girdiler

Kurban Bayramı'nın ilk günü olan Babalar Günü'nde mezarlığa gelenler bayrama buruk girdiler.

16.06.2024 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın ilk günü olan Babalar Günü'nde mezarlığa gelenler bayrama buruk girdiler. Şehit ağabeyinin kabrine gelen Emrah İlhan, "Bu onsuz geçirdiğimiz üçüncü bayramımız. Buruk bir şekilde bayram geçiyor" diye konuştu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk gelen Babalar Günü'nde bazı vatandaşların ilk durağı mezarlıklar oldu. Sabahın erken saatlerinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelenler şehitlerinin hem bayramını hem de Babalar Günü'nü kutladı. Kabir başlarında dualar edilip Kur'an-ı Kerim okunurken vatandaşlar bayramı buruk şekilde karşıladı.

"17 sene oldu şehit olalı, 34 bayram onsuz geçti"

Mezarlığa oğlunun kabrine gelen baba Ramazan Kutlu, "Hem üzgün hem mutlu hem de gururlu hissediyoruz. Vatan için oğlumuzu şehit verdik. Devletimiz var olsun. İnşallah bu terörün de sonu gelir. Oğlum 2005 yılında Şırnak'ta şehit oldu. İnşallah başka analar da ağlamaz, Allah bu evlat acısını kimseye vermez. 17 sene oldu şehit olalı, 34 bayram onsuz geçti" dedi.

"Bu onsuz geçirdiğimiz üçüncü bayramımız"

Kabir ziyaretinde bulunan Emrah İlhan ise, "Ağabeyim sıcak bir çatışmada şehit oldu. Bu onsuz geçirdiğimiz üçüncü bayramımız. Buruk bir şekilde bayram geçiyor. Ağabeyim Şırnak'ta görev yapıyordu, orada şehit oldu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Babalar Günü, Baba, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Babalar Günü'nde şehit mezarlığına gelenler bayrama buruk girdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı Sedef Güler’in katil zanlısı yakalandı Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı
11:37 Bayram namazında Gazze protestosu Biden ve Netanyahu’nun yer aldığı pankartı taşladılar Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar
11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
10:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris’te kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te kıldı
09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
12:04 Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor! Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
11:23 Türkiye’de ithal araçların pazar payı arttı Türkiye'de ithal araçların pazar payı arttı
11:06 Antalya Havalimanı’nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı
10:52 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
10:30 Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor
10:24 Bir Kurban Bayramı klasiği Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor
10:19 Özgür Özel’den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz Özgür Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz
10:09 MasterChef Türkiye’de duygusal anlar Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 13:21:43. #1.12#
SON DAKİKA: Babalar Günü'nde şehit mezarlığına gelenler bayrama buruk girdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement