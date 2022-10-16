Babası üretiyor, oğlu satıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Babası üretiyor, oğlu satıyor

16.10.2022 09:06

Babası üretiyor, oğlu satıyor Bayburt'ta yaşayan ve organik tarımla uğraşan 69 yaşındaki Tacettin Tekdemir yarım asrı aşkın süredir sebze üreticiliği yapıyor.

Babası üretiyor, oğlu satıyor

BAYBURT - Bayburt'ta yaşayan ve organik tarımla uğraşan 69 yaşındaki Tacettin Tekdemir yarım asrı aşkın süredir sebze üreticiliği yapıyor.

Sebze üreticiliğinde 50 küsur yılı geride bırakan, Tekdemir, babasından öğrendiği tekniklerle üretime devam ediyor. Özellikle Bayburt'a özgü olan Bayburt lahanasının yanı sıra birçok sebzeyi bağda yetiştiren Tekdemir, lahananın mazisinin eskiye dayandığını, lahananın ata tohumlarından üretildiğini ve yıllarca bozulmadan bugüne geldiğini belirtti. Kışın gelmesiyle birlikte kışlık patates ve lahana telaşının başladığına dikkat çeken Tekdemir, Bayburtluların turşu ve kışlık ihtiyaçları için yoğun mesai harcadıklarını bildirdi. 45 senedir kendisinin bu işle uğraştığını ancak daha öncesinde de babasıyla birlikte bu işi yaptığını dolayısıyla meslekte 50 yılı geride bıraktığına vurgu yapan Tekdemir, "Ben 69 yaşındayım, 45 senedir bu işle, bağcılıkla uğraşıyorum. Babamdan da önce vardı çocukluk zamanlarımda babamla birlikte atla gelirdik tarlada, bağda çalışırdık. Babamdan sonra bize kaldı bu meslek, biz de şimdi bu işi devam ettiriyoruz. Nereye kadar devam ettireceksek oraya kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.

3 kuşaktır bağcılıkla uğraşıyorlar

Bağda çalışırken yorulduğunu kaydeden Tekdemir, toprakla uğraşmanın insanı genç tuttuğunu ifade ederek, "Yoruluyorum ama mecbur, el mecbur. Gidip kahvehanelerde otursam daha çok yaşlanacağım ama burada toprakla uğraşıp genç kalıyoruz, ayakta duruyoruz" şeklinde konuştu. Sebze yetiştiriciliğini dedesinden bu yana sürdüren Tekdemir, babasından sonra 3'ncü kuşak olarak bağcılığı sürdürdüğünü bildirdi. Patates, lahana, fasulye, ıspanak, dereotu, roka, havuç, maydanoz, semizotu, mısır gibi sebzeleri bağda organik bir şekilde yetiştiren Tekdemir, salata ve domatesi de serada yetiştirdiğini, hepsini organik tarımla ürettiğini dile getirdi. Bağda ve serada yetiştirdiği ürünleri oğlu Ekrem Tekdemir'in sattığını ve organik yeşillikleri Bayburtlularla buluşturduğunu söyleyen Tekdemir, "Yıllardır bu işi yapıyoruz ben burada yetiştirip, üretiyorum oğlum Ekrem ise tezgahta satışını yapıyor" diye konuştu.

"Yıllardır bu işi yaparak organik sebzeleri Bayburtlulara ulaştırıyoruz"

Uzun yıllardır babasının ekip ürettiği sebzeleri satan ve organik sebzeye ulaşımı kolaylaştıran Ekrem Tekdemir, özellikle yaz aylarında yurtdışından ve il dışından gelen gurbetçilerin organik sebzeye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Sebze, meyve işi bitecek bir iş değil, alıcısı her zaman oluyor. Biz de niye insanımız organik, doğal sebze tüketmesin diyerekten yıllardır bağda yetiştiriciliğini yaparak, Bayburtlulara organik sebzeyi ulaştırıyoruz, alıcılar da bu durumdan çok memnun. Özellikle yaz aylarında Bayburt'a gelen vatandaşlar organik sebzeye büyük ilgi gösteriyor büyük şehirlerde organik sebzeye ulaşmak zor olduğundan burada bir hayli gurbetçilerin ilgisini çekiyor" sözlerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bayburt haberleri... Bayburt'ta 2022 Eylül ayında 108 konut satıldı Bayburt haberleri... Bayburt'ta 2022 Eylül ayında 108 konut satıldı Bayburt haberleri... Bayburt'ta 263 hafız icazet aldı Bayburt haberleri... Bayburt'ta 263 hafız icazet aldı
Kaynak: İHA

Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Babası üretiyor, oğlu satıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:21 İran'dan sonra Tunus'ta da halk sokağa döküldü! Polis şiddetinin durması için protesto düzenliyorlar
14:20 Sigaraya yeni zam! Bugünden itibaren geçerli olacak
14:08 Maltepe'de korkunç olay! Annesinin bakıcısını çocuğunun gözü önünde öldürdü
13:38 Maden Mühendisleri Odası Başkanı: Gaz değişiminin fark edilmesi gerekiyordu, sensörlerle ilgili kuşkum var
13:12 Madende hayatını kaybeden işçinin 2 yaşındaki kızı yürek yaktı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi
13:15 Mehter takımından Mesut Özil'e doğum günü için özel beste
12:58 Ünlü sunucu Şule Zeybek'in eski halinden eser yok! İşte yeni görünüşü
12:28 Bakan Bozdağ, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili konuştu: 5 savcı tahkikata başladı, 41 işçimize mezar olan maden kapatılıyor
12:19 Amasra'da 41 işçimizin yaşamını yitirdiği maden faciası Meclis gündemine taşınıyor
12:04 Putin'in hedefinde Kiev'in enerji altyapısı vardı! Başkent sokakları karanlığa gömüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 15:08:05. #1.12#
SON DAKİKA: Babası üretiyor, oğlu satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement