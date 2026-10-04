BAE'de yıllardır tutuklu İranlılar, diplomatik temasların ardından serbest bırakıldı - Son Dakika
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BAE'de yıllardır tutuklu İranlılar, diplomatik temasların ardından serbest bırakıldı

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde yıllardır cezaevinde tutulan, aralarında kadınların da bulunduğu İranlı grup, diplomatik ve güvenlik heyetleri arasında yürütülen görüşmeler sonucunda serbest bırakıldı. Grubun önümüzdeki saatlerde İran'a gönderilmesi bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yıllardır cezaevinde bulunan, aralarında kadınların da olduğu bir grup İran vatandaşı, diplomatik ve güvenlik heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından serbest bırakıldı.

İran ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki diplomatik temaslarda, yıllardır BAE'de tutuklu bulunan İran vatandaşlarının durumuna ilişkin görüşmeler de gündeme geldi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, aralarında kadınların da olduğu bir grup İran vatandaşı, diplomatik ve güvenlik heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından serbest bırakıldı. Söz konusu kişilerin önümüzdeki saatlerde İran'a gönderilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
Birleşik Arap EmirlikleriDış PolitikaPolitikaDünyaYerelİranSon Dakika

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SON DAKİKA: BAE'de yıllardır tutuklu İranlılar, diplomatik temasların ardından serbest bırakıldı - Son Dakika
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