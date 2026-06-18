Emniyet Müdürü Arıbaş, Bafra'da toplu taşıma sektörü temsilcileri ile toplantı yaptı - Son Dakika
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Emniyet Müdürü Arıbaş, Bafra'da toplu taşıma sektörü temsilcileri ile toplantı yaptı

Emniyet Müdürü Arıbaş, Bafra\'da toplu taşıma sektörü temsilcileri ile toplantı yaptı
18.06.2026 17:34  Güncelleme: 17:40
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Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Bafra'da toplu taşıma temsilcileriyle bir araya gelerek güvenlik, trafik kuralları ve korsan taşımacılıkla mücadele konularında bilgilendirme yaptı.

Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Bafra ilçesinde toplu taşıma sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş başkanlığında Bafra ilçesinde toplu taşıma sektörüne yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya minibüs hatları, taksi dolmuş hatları, ticari taksiler, servis araçları ve belediye otobüsleri temsilcileri katıldı. Toplantıda Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince katılımcılara çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı. Toplu taşıma araçlarında güvenliğin artırılması, araç içi kamera sistemlerinin etkin kullanımı, trafik kurallarına uyulması, korsan taşımacılıkla mücadele, okul servislerinde alınması gereken tedbirler, durak harici yolcu indirip bindirilmemesi ve araçların teknik yeterliliklerinin eksiksiz sağlanması gibi konular ele alındı.

Toplantıda ayrıca suç ve suçlularla mücadelede toplu taşıma sektörünün desteğinin önemine dikkat çekilerek, şüpheli durumların vakit kaybetmeden güvenlik birimlerine bildirilmesi gerektiği vurgulandı. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında farkındalık oluşturulmasına yönelik bilgilendirmeler yapılırken, UYUMA ve Hayat 112 uygulamalarının kullanımı hakkında da katılımcılara bilgi verildi. Sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı karşılıklı istişarelerle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emniyet Müdürü Arıbaş, Bafra'da toplu taşıma sektörü temsilcileri ile toplantı yaptı - Son Dakika

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