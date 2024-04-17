Bafra Ovası'nda dron destekli sivrisinek mücadelesi - Son Dakika
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Bafra Ovası'nda dron destekli sivrisinek mücadelesi

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Samsun'un Bafra Ovası'nda çeltik komisyonu tarafından alınan dron ile sivrisinekle mücadele çalışmaları başlatıldı. Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, ilaçlama çalışmalarının 4 periyot halinde devam edeceğini belirtti. Bin kilometrelik kanalda ve 780 dekar alanda gerçekleştirilen mücadele ile sivrisinek üreme alanlarına etkin bir şekilde müdahale edileceği düşünülüyor.

17.04.2024 17:16
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Bafra Ovası'nda dron destekli sivrisinek mücadelesi

SAMSUN - Samsun'un Bafra Ovası'nda dron ile sivrisinekle mücadele çalışmaları başlatıldı. İlaçlama çalışmalarını yerinde inceleyen Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, 4 periyot halinde ilaçlamaların devam edeceğini söyledi.

Bin kilometrelik kanalda, 780 dekar alanda mücadele

Bafra Ovası'nda sivrisinekle mücadele kapsamında çeltik komisyonu tarafından alınan dron ile bu sene ilk defa kanallarda ilaçlama çalışması başlatıldı. Yağmurca mevkisinde bulunan kanallarda başlatılan sivrisinekle mücadele çalışmalarını yerinde takip eden Kaymakam Ertürkmen, "Bafra Çeltik Komisyonu olarak büyük bir alana hizmet etmeye çalışıyoruz. Bafra, Türkiye'nin ikinci büyük çeltik üretim sahası. Yaklaşık bin dekarlık alan çeltik ekimi için hazırlanıyor. Biz burada bin ton civarında çeltik elde ediyoruz. Bu tarımsal üretim olarak büyük bir miktar. Tabii, bunun bir nimeti olduğu kadar külfeti de var. Bildiğiniz gibi çeltik sucul bir bitki. Bu vesile ile havuzlama sistemi ile çeltik ekimi yapılmakta. Bununla birlikte sivrisineklerin de üreme alanları olarak geliyor. İnsan sağlığı açısından, insana verdiği rahatsızlık açısından da çok önemli. Biz geçmiş yıllarda kanallarımızın etrafında araçlarımızla püskürtme yöntemi ile alanlarımızı, su birinkilerini ilaçlıyorduk. Larva mücadelesi yapıyorduk. Ancak etrafındaki kamışlardan, bitkilerden ve ağaçlardan dolayı bunun etkinliğinin biraz azaldığını hissettik. Son dönemde de dronlarla ilgili gelişmeleri takip ettik. Bafra Çeltik Komisyonu olarak ilk defa bir dron satın aldık. Bu yıl yaklaşık bin kilometrelik kanalımızda, yaklaşık 780 dekar alanda larvasit mücadelesini gerçekleştireceğiz. Bununla beraber araçlarımız uçkunla mücadelemiz devam edecek. Ancak bunun daha etkin olacağını larvasitle mücadelede daha efektif sonuçlar alacağını düşünüyoruz" dedi.

Bafra Ovası\'nda dron destekli sivrisinek mücadelesi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bafra Ovası'nda dron destekli sivrisinek mücadelesi - Son Dakika

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