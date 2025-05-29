Bağcılar Belediyesi Kahve Posasını Geri Dönüştürüyor

Dünyada sudan sonra en çok tüketilen gıda ürünü olan kahve, sağlığa katkılarının yanında posasıyla da yarar sağlıyor. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi de bünyesindeki sosyal tesislerden topladığı kahve posasını çöpe atmak yerine gübre olarak değerlendiriyor. Her ay 1 ton posa, park ve bahçelerde toprakla karıştırılıp çiçek ve ağaçların yeşermesi, canlanması için kullanılıyor.

Dünya genelinde kahveye olan ilgi her geçen gün yükseliş gösteriyor. Verilere göre, Türkiye'de de son yıllarda tüketiminin artması, üçüncü nesil kahve dükkanlarının yaygınlaşmasıyla birlikte kişi başı tüketim 1.5 kilograma dayandı. Kahvenin bu kadar tüketilmesi beraberinde posa artışını da getiriyor. Geri dönüşümde çok sayıda ödüllü çalışması bulunan Bağcılar Belediyesi, bu çerçevede örnek bir uygulamayı da hayata geçirdi. Belediye bünyesinde bulunan sosyal tesislerdeki kahve posaları yararlı bir şekilde değerlendiriliyor.

Çiçek ve ağaçların besin kaynağı oluyor

Bu amaçla belediye personeli, her gün periyodik olarak belli saatlerde ilçenin farklı noktalarında bulunan 8 sosyal tesis ve Bağ-Kafe'yi dolaşıyor. Buralarda biriktirilen kahve posası, kamyonete yüklenerek ekim-dikim yapılan park ve bahçelere götürülüyor. Buradaki görevliler de gelen posayı toprakla birlikte karıştırarak gübre haline getiriyor. İçerdiği kalsiyum, potasyum, azot, demir, magnezyum, fosfor ve krom gibi mineraller bulunan posa, gübre olarak çiçek ve ağaçların dibine dökülüyor. Tamamen doğal olan bu gübre çiçeklerin ve ağaçların daha iyi beslenerek canlanmasını, yeşermesini sağlıyor. Yetkililer, ayda 1 ton kahve posasının bu şekilde besin kaynağı olarak kullanıldığını ifade etti.

Her türlü atığı en iyi şekilde değerlendiriyoruz

Geri dönüşüme önem verdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Her türlü atığı en iyi şekilde değerlendirmek için hassasiyet gösteriyoruz. Bu düşünceyle de tesislerimizde kahve posasının yanında plastik ve kağıt ürünleri de atmıyor geri dönüşüme gönderiyoruz" dedi. - İSTANBUL