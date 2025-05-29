Bağcılar Belediyesi Kahve Posasını Geri Dönüştürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bağcılar Belediyesi Kahve Posasını Geri Dönüştürüyor

29.05.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar Belediyesi, sosyal tesislerinden topladığı kahve posasını gübre olarak değerlendirerek, park ve bahçelerdeki bitkilerin beslenmesini sağlıyor. Her ay 1 ton kahve posası kullanılıyor.

Dünyada sudan sonra en çok tüketilen gıda ürünü olan kahve, sağlığa katkılarının yanında posasıyla da yarar sağlıyor. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi de bünyesindeki sosyal tesislerden topladığı kahve posasını çöpe atmak yerine gübre olarak değerlendiriyor. Her ay 1 ton posa, park ve bahçelerde toprakla karıştırılıp çiçek ve ağaçların yeşermesi, canlanması için kullanılıyor.

Dünya genelinde kahveye olan ilgi her geçen gün yükseliş gösteriyor. Verilere göre, Türkiye'de de son yıllarda tüketiminin artması, üçüncü nesil kahve dükkanlarının yaygınlaşmasıyla birlikte kişi başı tüketim 1.5 kilograma dayandı. Kahvenin bu kadar tüketilmesi beraberinde posa artışını da getiriyor. Geri dönüşümde çok sayıda ödüllü çalışması bulunan Bağcılar Belediyesi, bu çerçevede örnek bir uygulamayı da hayata geçirdi. Belediye bünyesinde bulunan sosyal tesislerdeki kahve posaları yararlı bir şekilde değerlendiriliyor.

Çiçek ve ağaçların besin kaynağı oluyor

Bu amaçla belediye personeli, her gün periyodik olarak belli saatlerde ilçenin farklı noktalarında bulunan 8 sosyal tesis ve Bağ-Kafe'yi dolaşıyor. Buralarda biriktirilen kahve posası, kamyonete yüklenerek ekim-dikim yapılan park ve bahçelere götürülüyor. Buradaki görevliler de gelen posayı toprakla birlikte karıştırarak gübre haline getiriyor. İçerdiği kalsiyum, potasyum, azot, demir, magnezyum, fosfor ve krom gibi mineraller bulunan posa, gübre olarak çiçek ve ağaçların dibine dökülüyor. Tamamen doğal olan bu gübre çiçeklerin ve ağaçların daha iyi beslenerek canlanmasını, yeşermesini sağlıyor. Yetkililer, ayda 1 ton kahve posasının bu şekilde besin kaynağı olarak kullanıldığını ifade etti.

Her türlü atığı en iyi şekilde değerlendiriyoruz

Geri dönüşüme önem verdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Her türlü atığı en iyi şekilde değerlendirmek için hassasiyet gösteriyoruz. Bu düşünceyle de tesislerimizde kahve posasının yanında plastik ve kağıt ürünleri de atmıyor geri dönüşüme gönderiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bağcılar Belediyesi, Yerel Haberler, Bağcılar, Ekonomi, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağcılar Belediyesi Kahve Posasını Geri Dönüştürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen Adanaspor’un otobüsü haczedildi Küme düşen Adanaspor'un otobüsü haczedildi
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
İki yengesini silahla vurarak öldürdü İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
Montella’yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum Montella'yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
Yeniden Refah Partisi’nden ’’Yeni Anayasa’’ çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz Yeniden Refah Partisi'nden ''Yeni Anayasa'' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Yediği tokadı unutturmak istiyor Macron’dan eşiyle samimi pozlar Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar
Netanyahu: İsrail’in Gazze’ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü

13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz.
13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terör örgütü YPG’ye uyarı: Hala oyalama taktiklerine devam ediyorlar, bundan vazgeçmeleri şart
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı: Hala oyalama taktiklerine devam ediyorlar, bundan vazgeçmeleri şart
12:54
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti Marketlerden toplatılıyor
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
19:49
Rapçi Süleyman Burak Bodur tahliye edildi, ilk işi güvercin uçurmak oldu
Rapçi Süleyman Burak Bodur tahliye edildi, ilk işi güvercin uçurmak oldu
19:37
İlave TV’nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı
İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı
19:02
Rusya: Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için teklifte bulunduk
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
18:50
Samsun Adliyesi’nde duruşma çıkışı kavga çıktı O anlar kameralarda
Samsun Adliyesi'nde duruşma çıkışı kavga çıktı! O anlar kameralarda
18:32
Park tartışması kavgaya dönüştü Tekme tokat dövdüler
Park tartışması kavgaya dönüştü! Tekme tokat dövdüler
18:16
Hatay diken üstünde 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
18:15
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
18:10
Ankara’da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
17:50
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 13:18:17. #7.13#
SON DAKİKA: Bağcılar Belediyesi Kahve Posasını Geri Dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.