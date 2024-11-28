Bağcılar Belediyesi'nden Miniklere Teraryum Eğitimi - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi'nden Miniklere Teraryum Eğitimi

Bağcılar Belediyesi\'nden Miniklere Teraryum Eğitimi

Bağcılar Belediyesi, minik öğrencilere doğa sevgisini aşılamak amacıyla atık malzemelerle teraryum yapmayı öğretti. Öğrenciler, renkli taşlar ve dekoratif objelerle kendi ekosistemlerini oluşturdu.

28.11.2024 12:11  Güncelleme: 12:17
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Bağcılar Belediyesi'nin doğa sevgisini aşılamak amacıyla düzenlediği etkinlikte minik öğrenciler, yoğurt kabından teraryum yapmayı öğrendiler. Heyecanlı oldukları gözlenen çocuklar teraryum yaparken doyasıya eğlendi.

Sıfır atık ve sürdürülebilirliği desteklemeyi, iklim değişikliğiyle mücadeleye eğitimle katkı sunmayı amaçlayan Bağcılar Belediyesi özel bir etkinlik düzenledi. "Atık malzemelerden teraryum etkinliği" isimli programda Anafartalar İlkokulu öğrencileri bir araya geldi.

El becerilerini geliştirdiler

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile CPMA (Merkezi Proje Yönetim Ajansı) Türkiye Proje Takım Lideri Daiva Matoniene'nin de eşlik ettiği çocuklar, "atık yoğurt kovalarından" ve "atık kumaşlardan" bir bitki ekosistemi oluşturdu. Yoğurt kaplarının içini renkli taşlar, çimler, çiçekler ve minyatür dekoratif objelerle süsleyen çocuklar renkli teraryumlar ortaya çıkardı. Çocuklar, hayal güçlerini ve el becerilerini geliştirirken kendi teraryumlarını oluşturmanın da mutluluğunu yaşadı.

"Doğayla el ele sürdürülebilir yeşil bir gelecek sunmasını amaçlıyoruz"

Proje sayesinde vatandaşların arasında "çevre farkındalığının" artmasına vesile olduklarını dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdurrahman Özdemir, "Çocuklarla bugün çok önemli bir etkinlikte buluştuk. Birlikte bitki eko sistemi oluşturacağız. Bunun yolu da gelecek kuşakların çevre bilincini kazanmasıyla olacaktır. Doğayla el ele sürdürülebilir yeşil bir gelecek ve en önemlisi iklim krizinin aşılması idealine katkı sunmasını amaçlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar Belediyesi'nden Miniklere Teraryum Eğitimi - Son Dakika

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