Bağcılar\'da Öğrencilere Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti

Bağcılar Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'na kurulan stantta üniversite tercih sürecinde gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Uzmanlar, öğrencilerin tercihlerini bilinçli bir şekilde yaparak geleceklerine yön vermelerine katkı sağlıyor. Öğrencilerin önemli bir süreçten geçtiğini belirten Yasin Yıldız, "Onların en doğru kararı vermeleri için ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmet sunuyoruz" dedi.

Bağcılar Belediyesi, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasından sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'na tercih danışmanlık standı kurdu. Sınav sonuçlarıyla tercih merkezine gelen üniversite adayları, alanında uzman isimler tarafından karşılanıyor. Adayların ilgileri, puanları, başarı sıralamaları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru şekilde yapmalarına yardımcı olunuyor.

Önemli bir karar noktasındalar

Gençlerin çok önemli bir süreçten geçtiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Eğitim hayatları boyunca her zaman öğrencilerimizin yanında olduk. Etüt merkezlerimizde belediyemizin bünyesindeki kütüphanelerimizde YKS'ye hazırlanmaları için gerekli çalışma ortamlarını hazırlamıştık. Sınav öncesi de YKS başvuru ücretlerini de karşılamıştık. Şimdi gençlerimiz gelecekleri için önemli bir karar noktasındalar. Biz de onların en doğru kararı vermeleri için ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmet sunuyoruz. Hayallerine giden yolda adaylarımızın yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Üniversiteye yerleşen öğrencilerimize de her yıl olduğu gibi bu yılda başvuru bursu vereceğiz" dedi. Tercih stantları 11 Ağustos'a kadar her gün 10.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet verecek. - İSTANBUL