Bağcılar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Öğrencileri, Down Sendromlu Çocuklar İçin Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bağcılar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Öğrencileri, Down Sendromlu Çocuklar İçin Etkinlik Düzenledi

Bağcılar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında okullarında Down sendromlu çocuklar için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler ve Down sendromlu çocuklar birbirinden eğlenceli anlar yaşadı. Öğrenciler, çocuklarla dans etti, yüz boyama, takı yapma ve resim çizme etkinlikleri gerçekleştirdi. Etkinlikte her iki taraf da keyifli vakit geçirdi ve mutlu oldu.

21.03.2024 14:41  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında okullarında Down sendromlu çocuklar için bir etkinlik düzenledi. Birbirinden eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte öğrenciler ve Down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi.

Bağcılar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde Down sendromlu öğrenciler için bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte lise öğrenciler Down sendromlu çocuklarla tek tek ilgilenirken beraber ettikleri dans sırasında eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Öğrenciler bunun yanı sıra çocuklar için hazırladıkları stantlarda onlarla birlikte yüz boyama, takı yapma ve resim çizme etkinlikleri gerçekleştirdi. Öğrenciler bir an olsun yanlarından ayırmadıkları çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.

Keyifli vakit geçirdiklerini söyleyen Feriha Deniz Yılmaz, "Takı yaptığımız köşe de çocuklara boncuklarla bileklik yaptırılıyor. Bunun dışında boyama yaptığımız stantlar var. Biz de onların yüzlerini boyayarak balondan hayvanlar yaptık. Onlar çok mutlu çok eğleniyorlar. Biz de çok mutluyuz onlarla beraber olmaktan" dedi.

Eğlenceli etkinlikler yaptıklarını anlatan Zehra Üçyol, "Biz Down sendromlu kişilerin bir farklılıklarının olmadığını biliyoruz ve onların da bizler gibi bireyler olduğunu biliyoruz. Onların okuluna gittik ve onlarla tanıştık. Onlarla etkinlikler gerçekleştirmiştik. Sonra da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde onları okulumuza çağırdık ve onlarla burada etkinlik yapıyoruz. Onlarla olmak çok eğlenceli ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Rehberlik Öğretmeni Hatice Kübra Çelik ise "Proje Haypader Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinin bizi ziyarete gelmesiyle ortaya çıktı. Önce gönüllü öğrencilerimizden seçtiğimiz bir grup öğrenciyle okullarına gittik. Öğrencilerimiz çocukların dersine girdi ve bir yakınlaşma fırsatı buldular. Orada daha yakından tanıdıkta sonra bir farkındalık oluştu ve daha sonra okulumuza gelerek nasıl bir etkinlik yapabiliriz onu planladık. Ekiplere ayrıldık köşeler hazırladık. Gerçekten çok büyük çaba sarf ettiler. Çok eğlenceli bir etkinlik ortaya çıktı. Şu an hiçbir öğrencimiz buradan ayrılmak istemiyor. Öğrencilerimiz çok mutlu oldular" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Necmettin Erbakan, Down Sendromu, Bağcılar, 21 Mart, Dünya, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağcılar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Öğrencileri, Down Sendromlu Çocuklar İçin Etkinlik Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
    11 Mar Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

    Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.

  • Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu
    11 Mar Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu

    31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.


14:36 Bağcılar’daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu Bağcılar'daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu
14:28 Merkez Bankası: Faiz artışında enflasyon görünümündeki bozulma dikkate alındı Merkez Bankası: Faiz artışında enflasyon görünümündeki bozulma dikkate alındı
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
11:05 AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya’nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
15:14 Gelecek Partisi Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül’ü destekleyecek Gelecek Partisi Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleyecek
14:58 Çerkezköy’de hızlı tren şantiyesinde toprak kayması 1 işçi göçük altında kaldı Çerkezköy'de hızlı tren şantiyesinde toprak kayması! 1 işçi göçük altında kaldı
14:49 Terk edilmiş evler 1 dolara satılacak Terk edilmiş evler 1 dolara satılacak
14:35 Ceyda Düvenci’nin yeni sevgilisi Güçlü Mete’nin eski eşi ortaya çıktı Ceyda Düvenci'nin yeni sevgilisi Güçlü Mete'nin eski eşi ortaya çıktı
13:51 ’1 alana 1 bedava’ kampanyası rafları boşalttırdı '1 alana 1 bedava' kampanyası rafları boşalttırdı
13:34 Cezaevi nakil aracı devrildi: 1’i ağır 11 yaralı Cezaevi nakil aracı devrildi: 1'i ağır 11 yaralı
13:22 Nevruz kutlamalarında gerginlik 7 gözaltı Nevruz kutlamalarında gerginlik! 7 gözaltı
12:49 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 15:25:25. #1.11#
SON DAKİKA: Bağcılar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Öğrencileri, Down Sendromlu Çocuklar İçin Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement