Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Ereğli\'de Yapıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Kaymakam Oğuz Cem Murat'ın başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İlçe Kurul Toplantısı yapıldı.

Düzenlenen toplantıda; Ereğli'de bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar ele alındı. Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat, gerçekleşen toplantıda, alınması gereken yeni tedbirler ve önleyici stratejiler üzerine ilgili kurum amirleriyle istişarelerde bulundu. Kaymakam Murat, gençlerin ve toplumun bağımlılığın her türünden korumak adına kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. - KONYA