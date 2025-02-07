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Bağyolu Sosyal Tesisi hizmete açıldı

MANİSA - Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı'nda bölge halkına hizmet edecek bir projeyi daha hayata geçirdi. Bağyolu Sosyal Tesisi'nin açılışı törenle yapıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Semih Balaban, "Amacımız, gücümüz yettiğince sorunları birer birer çözüp Yunusemre'ye en iyi şekilde hizmet etmektir" dedi.

Vatandaşın taleplerini dikkate alan Yunusemre Belediyesi, tamamlanan projeleri açmaya başladı. Yuntdağı'nda yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere Muradiye ve Manisalı vatandaşlara da hizmet verecek Bağyolu Sosyal Tesisi törenle hizmete açıldı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın ev sahipliğini yaptığı açılışa, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Mehmet Arslan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Tahmilci, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta ilk konuşmayı yapan Mahalle Muhtarı Ümit Çimensel, tesisi Bağyolu'na kazandıran Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti.

Birçok etkinlik düzenlenebilecek

Bir Yuntdağlı olarak bölgeye güzel bir proje daha kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirten Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Özge Arslan ise, "Yuntdağı'nda belediye başkanımızın önderliğinde hizmetlerimiz var gücüyle devam ediyor. Bu sosyal tesis, hem buralı hemşehrilerimizin hem de Manisalı vatandaşlarımızın kullanabileceği güzel bir tesis. Bu tesiste sadece düğünlerimizi değil, hayırlarımızı, mevlitlerimizi, kültürel ve sosyal faaliyetlerimizi de gerçekleştireceğiz" dedi.

'Sorunları bir bir çözeceğiz'

Göreve geldiği günden bu yana mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Semih Balaban, bölgede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Başkan Balaban konuşmasında şunları söyledi: "Seçimlerden önce göreve geldiğimizde halkla iç içe olmaya söz vermiştik. Bunu da göreve geldiğimiz günden bu yana uyguluyoruz. Özellikle hangi konuda söz verdiysek aşama aşama, hiçbir şekilde mazeret üretmeden sözlerimizi yerine getiriyoruz. Yuntdağı'na en büyük sözümüz, yeniden kırsal mahalle statüsüne döndürme sözüydü. İlk etapta 31 köyümüzü bu statüye döndürdük. Büyükşehir Belediyemiz de bunları onaylayacak. Böylelikle en büyük sözlerimizden birini yerine getirmiş olacağız. Yine köylerimizdeki eksikleri, muhtarlarımızla öncelik sırasına koyarak tamamlıyoruz. Burası, gerek Yuntdağı'nda yaşayan vatandaşlarımızın gerekse Manisalı vatandaşlarımızın kullanabileceği güzel bir tesis oldu. Düğün salonunun yanı sıra mevlitlerin, hayır yemeklerinin ve toplantıların yapılabileceği bir sosyal tesisi mahallemize kazandırdık. Amacımız, gücümüz yettiğince sorunları birer birer çözüp Yunusemre'ye en iyi şekilde hizmet etmektir."

Konuşmaların ardından Başkan Balaban ve beraberindekiler, sosyal tesisin açılışını gerçekleştirdi.