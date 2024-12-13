Bahadın Belediyesi Gelir Kaynaklarını Çoğaltmak İçin Çalışmalara Başladı

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Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT)- Memleket Partisi'nin ülke genelinde kazandığı tek belediye olan Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesi Belediye Başkanı Sami Eroğlu, muhalif belediye olmaları nedeniyle İller Bankası tarafından nüfusa göre verilen pay dışında bir gelirlerinin bulunmadığını belirterek, "Bahadın'ın makus kaderi yıllardır muhalif olarak görüldüğü için yeteri kadar devlet desteğini göremedik. O yüzden kendi gelirlerimizi yaratmak için kollarımızı sıvadık" dedi.

Bahadın halkına daha iyi hizmet verebilmek için yeni kaynak arayışına girdiklerini, atıl durumda bulunan yerel materyalleri işleyerek, hem belde halkının gelirini artırmayı hem de belediye hizmetlerini en iyi şekilde sunmaya çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Sami Eroğlu, bu konuda belde halkının da kendilerine destek olduğunu söyledi.

Eroğlu, beldenin doğal gaza kavuşması ve yeraltı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yapılması konusunda hazırlıklara başladıklarını, ilkbaharla birlikte yol çalışmalarına hız vereceklerini kaydetti.

"Bizim gelirimiz son derece kısıtlı belediye olarak"

Belediye olarak kısıtlı bir gelire sahip olduklarını hatırlatan Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, kiraz bahçesini nasıl değerlendirdiklerini şöyle anlattı:

"Bu gördüğümüz kiraz sapı. Kirazları bu sene biz özellikle işledik. Yaklaşık 140 dönümlük bir kiraz bahçemiz var, özel girişimciler sayesinde kurulmuş. Bu sene kadınlarımızla birlikte kirazları kuruttuk, saplarını ayırdık, çekirdeklerini ayırdık. Her biri de değerlendirilmek üzere dünyanın farklı ülkelerine gönderildi. Kirazlar Hollanda'ya, kiraz çekirdekleri Japonya'ya gönderildi, değerlendirilmek üzere. Kirazlar likör yapılacak, çekirdeklerinden de özellikle boyun yastığı yapılacak. Biz bu bunları neden yapıyoruz? Bu yeni yeni buluşlara neden zorlanıyoruz? Yoksulluk yaratıcılığı da beraberinde getirir derler. Bizim gelirimiz son derece kısıtlı belediye olarak. İller Bankası'ndan gelen, nüfus başına gelen paranın dışında bizim gelirimiz yok denecek kadar az. O yüzden biz de kendimize yeni gelir kaynakları yaratıyoruz. Bahadın'ın makus kaderi yıllardır muhalif olarak görüldüğü için yeteri kadar devlet desteğini göremedik. O yüzden kendi gelirlerimizi yaratmak için kollarımızı sıvadık. Kirazından, pekmezine, buğdayımızdan nohudumuza kadar kendimiz pazarlama ve işlemeye çalışıyoruz. Böyle gelir kaynakları yaratacağız."

"Bağlarınıza bakın, biz alım garantisi veriyoruz"

Beldede bulunan bağların bakımsızlıktan verimsiz hale geldiğini aktaran Eroğlu, bağları yeniden ayağa kaldıracaklarını bildirdi. Eroğlu, "Atıl durumda üzüm bağlarımız. Bin 400 dönümlük ilaç görmemiş son derece organik topraklara sahip olan üzüm bağlarımız maalesef atıl durumda. Biz şimdi belediye olarak 8-10 dönümü bir uygulama bağına dönüştüreceğiz, özellikle bakacağız. Kasaba halkına şu mesajı vermek istiyoruz; bakarsan bağ olur atasözünü hayata geçirmek istiyoruz. Bağlarınıza bakın, biz alım garantisi veriyoruz. Oradan çıkacak her şeyi ama her şeyi üzümünden eriğine, kayısısından armuduna kadar hepsini alacağız. Kadın istihdam merkezinde, kadınlarımızla birlikte işleyeceğiz. Pekmezimizi de yapacağız, meyve kurusunu da yapacağız" diye konuştu.