Bahadınlı Kadınlar Üretimin Zirvesinde: Dikiş-Nakış Sergisi Yapıldı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi'nde, üretimleriyle ev ekonomisine katkı sunan kadınlar, üretim yelpazesini geliştirmek üzere açılan dikiş-nakış kursuna devam edip, diktikleri kendi tasarımı olan kıyafetleri kurdukları podyuma çıkarak sergiledi. Çoğunluğu orta yaş ve üzerinde olan kadınların sunumu, ayakta alkışlandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde, kadınların üretime yönelik çalışmaları son yıllarda hız kazandı. Kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak ve üretimleriyle hem ev hem de belde ekonomisine katkı sunmalarını desteklemek amacıyla çeşitli projeler hayata geçirildi. Kadınların talepleri doğrultusunda, beldede beceri geliştirme kursları açıldı. Bu kurslara genellikle orta yaş ve üzeri kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kadınlar, kurslar sayesinde üretim alanında bir araya gelerek kooperatif ve dernek çatısı altında işbirliği yapmaya başladı.

Bahadınlı kadınlar, son olarak Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan dikiş-nakış kursuna katıldı. Kursta öğrendikleriyle becerilerini geliştiren kadınlar, hazırladıkları el emeği ürünleri bir sergiyle tanıttı. Kadınlar, tasarlayıp diktikleri kıyafetleri giyerek, kurdukları podyumda sunum yaptılar. Mankenleri aratmayan sunumları, izleyicilerden büyük beğeni topladı ve ayakta alkışlandı.

"Kadın elinin değdiği her yerin daha üretken olduğunu bir kere daha gösterdiler"

Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, kadınların çalışmalarını her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Artık konuşmak zamanı değildir çalışma zamanı, üretmek zaman dedik ve kadın elinin değdiği her yerin güzelleştiğini, kadın elinin değdiği her yerin daha üretken olduğunu bir kere daha gösterdiler. Kadınlarımız bizim için değerlidir. Şuna inanıyoruz Bahadınlı olarak, geçen iki hafta önce kaybettiğimiz Yusuf Ziya Bahadınlı bir vasiyeti ya da anısıdır, bir yazısında şöyle diyor, 'bizde insan vardır kadın mı erkek mi sorulmaz. Kadınımız da erkeğimiz, erkeğimiz de kadınımızdır. Biz 40 yıldır neredeyse Yusuf Ziya Bahadınlı'nın bu sözünü sloganlaştırdık, şenliklerimizde, etkinliklerimizde her yerde söyledik. Söylemenin de ötesinde hayatımızın düsturu haline getirdik."

"Ürünlerimizi üretmeye devam ediyoruz"

Belde de kurulan Koza Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Turan Şahin dte "Burası Kadın İstihdam Merkezi, 10 senedir faaliyette. Kadınlar olarak bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Kooperatifimiz yerine kuruldu. Yöresel ürünler üretmekle başlamıştık yola zaten onu da devam ettiriyoruz. Bu sene Kadın İstihdam Merkezi'nde başkanımızın da desteğiyle kurslar açtık. Dikiş-nakış kursu açtık, ehliyet kursu açtık ve ürünlerimizi üretmeye devam ediyoruz. Burada eğitim atölyelerimiz var, gerekli eğitimleri alıyorlar hocalarımızdan. Seminerlerimiz oluyor, etkinliklerimiz oluyor. Koza Kadın Kooperatifi olarak her zaman kadınlarımızın yanında ve bu işleri yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"Bizim kadınlarımız da gerçekten çok üreten ve becerikli kadınlar"

Bahadın Kadın Eli Derneği Başkanı Satı Özcan Tuğlu da, şunları söyledi:

"Kadın elinin değip de güzelleşemeyeceği hiçbir alan yoktur, diye düşünüyorum. Bizim kadınlarımız da gerçekten çok üreten ve becerikli kadınlar. Şu an sergimizde de gördüğünüz gibi 5 ay önce dikiş-nakış kursuna başladılar ve çok güzel ürünler çıkardılar. Sağ olsun sayın belediye başkanımız Sami Eroğlu da bize her alanda destek oluyor, kurar açıyor, ehliyet kursu, dikiş-nakış kursu, saz kursu gibi. Bizde bir şekilde üretmeye devam ediyoruz. Burada el emeği ürünlerimiz var. Erişte, madımak gibi yöresel ürünlerimiz var, reçel yapıyoruz, pekmez yapacağız bu sene. Bulgur yapmayı düşünüyoruz arkadaşlarımızla beraber, yöresel ürünleri ve ekstra geliştirebileceğimiz, satabileceğimiz ürünler. Dikiş nakış konusunda da çok güzel geliştirdi kadınlarımız, bu şekilde üretmeye devam ediyoruz."