Bahar ayında kar yüzünü göstermeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bahar ayında kar yüzünü göstermeye devam ediyor

10.03.2022 10:35

Bahar ayında kar yüzünü göstermeye devam ediyorDENİZLİ Denizli'de Mart ayının başında yüzünü gösteren kar yağışı, tekrardan ilçelerde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Bahar ayında kar yüzünü göstermeye devam ediyor

DENİZLİ Denizli'de Mart ayının başında yüzünü gösteren kar yağışı, tekrardan ilçelerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışının devam ettiği 2 ilçede ise eğitim öğretime ara verildiği açıklandı.

Denizli'de bahar ayında kar etkisini göstermeye devam ediyor. Meteorolojinin uyarısının ardından dün akşam saatlerinde kente bağlı ilçelerde kar yağışı başladı. Acıpayam ve Çameli ilçesini daha çok etkisi altına alan kar, bir çok bölgeyi ise beyaza bürüdü. Saatler geçtikçe yoğunlaşan ve ulaşımı da etkileyen kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemesinin yanında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için bazı bölgelerde eğitime ara verildi.

Yapılan açıklamada Acıpayam ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği, Çameli ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Gün boyu etkisini sürdürmeye devam eden karın Çameli- Fethiye yolunda ise zaman zaman aksamalara neden olduğu öğrenildi.

Bahar ayında kar yüzünü göstermeye devam ediyor
Bahar ayında kar yüzünü göstermeye devam ediyor
Bahar ayında kar yüzünü göstermeye devam ediyor

YORUMLAR
500
Mart ayında etkisini gösteren kar yağışı şehri beyaza bürüdü Mart ayında etkisini gösteren kar yağışı şehri beyaza bürüdü Afyonkarahisar'da mart kapıdan baktırdı Afyonkarahisar'da mart kapıdan baktırdı

Denizli, Saat, Mart, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bahar ayında kar yüzünü göstermeye devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
09:48 Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları kucaklaştı! Kritik zirve öncesi ilk görüşme!
10:30 Almanlar Türk SİHA'ları hakkında konuştu: Umudun silahı
10:24 Teknik servis adı altında telefon hırsızlığı mı başladı? Eskişehir'de yaşayan genç kız 40 gündür telefonuna ulaşamıyor
10:14 Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın
10:12 TÜİK 'resmi işsiz' sayısını açıkladı: 4 milyona yakın
10:12 49'luk Samyeli kalça dekolteli elbisesiyle şov yaptı!
10:11 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karim Benzema rekoru
00:25 'Kız kaçırma' kavgası olaylı bitti! Kadın ve çocukların bulunduğu evi ateşe verdiler
09:47 Türk çay demleme yöntemi dünyada merak konusu oldu, herkes nasıl yapıldığını araştırıyor
09:38 Aleyna Tilki yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Hayranlarının tepkisi sert oldu: Ne meraklısın cinselliğe!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 10:41:13. #1.13#
SON DAKİKA: Bahar ayında kar yüzünü göstermeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement