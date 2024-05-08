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Bahçe kapısına sıkışan kirpinin imdadına itfaiye yetişti

BURDUR - Burdur'da bahçe giriş kapısına sıkışan kirpi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Burdur merkeze bağlı Armağanilci mahallesi Lalapaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir binanın bahçe giriş kapısına kirpi sıkıştı. Durumu fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk ekildi. Ekiplerin çalışması sonucu demir bahçe kapısı kesildi. Kirpi sıkıştığı yerden kurtarılarak doğaya bırakıldı.