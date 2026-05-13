Bahçelievler'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçelievler'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Bahçelievler\'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı
13.05.2026 09:24  Güncelleme: 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. 117 çadır kurulan Kurban Satış Alanı'nda 3 bin büyükbaş ve 4 bin küçükbaş kurbanlık sunulacak.

Bahçelievler Belediyesi, Kurban Bayramı'nın huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde geçirilmesi için ilçe genelinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Belediye ekipleri, bayram süresince vatandaşların kurban ibadetlerini sorunsuz şekilde yerine getirebilmesi amacıyla 7/24 esasına göre görev yapacak.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Çobançeşme'de hizmete sunulan Kurban Satış Alanı'nda bu yıl 117 çadır kuruldu. Alanda yaklaşık 3 bin büyükbaş ve 4 bin küçükbaş kurbanlık, vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşlar, belediye tarafından oluşturulan düzenli, güvenli ve kontrollü ortamda kurbanlık alışverişlerini rahatlıkla yapabiliyor.

Satışı yapılan kurbanlıkların kesimleri ise belediye tarafından hazırlanan modern ve hijyenik kesim alanlarında, veteriner hekimlerin kontrolünde ve ehil kasaplar tarafından gerçekleştirilecek. Böylece vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı, güvenli ve hijyenik şartlarda yerine getirmeleri sağlanacak.

Bayram süresince kurban satış ve kesim noktalarında Bahçelievler Belediyesi'nin zabıta, temizlik, ruhsat, fen işleri ve ilgili tüm saha ekipleri 24 saat esasına göre görev yapacak. İlçe genelinde temizlik, denetim, çevre sağlığı ve düzenin korunmasına yönelik çalışmalar bayram boyunca aralıksız sürdürülecek.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Kurban Bayramı hazırlıklarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, vatandaşlara huzurlu bir bayram yaşatmak için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Başkan Bahadır, "Biz bayram yapmakla değil, komşularımıza bayram yaptırmakla görevliyiz. Bahçelievler Belediyesi olarak yaklaşık 700 bin komşumuzun huzur içinde bir bayram geçirmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız. Kurban satışından kesim alanlarına, temizlikten denetime kadar her noktada gerekli tedbirlerimizi aldık. Amacımız, komşularımızın Kurban Bayramı'nı gönül rahatlığıyla geçirmesidir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Belediye, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bahçelievler'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:38:08. #7.12#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.