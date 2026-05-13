Bahçelievler\'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Bahçelievler Belediyesi, Kurban Bayramı'nın huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde geçirilmesi için ilçe genelinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Belediye ekipleri, bayram süresince vatandaşların kurban ibadetlerini sorunsuz şekilde yerine getirebilmesi amacıyla 7/24 esasına göre görev yapacak.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Çobançeşme'de hizmete sunulan Kurban Satış Alanı'nda bu yıl 117 çadır kuruldu. Alanda yaklaşık 3 bin büyükbaş ve 4 bin küçükbaş kurbanlık, vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşlar, belediye tarafından oluşturulan düzenli, güvenli ve kontrollü ortamda kurbanlık alışverişlerini rahatlıkla yapabiliyor.

Satışı yapılan kurbanlıkların kesimleri ise belediye tarafından hazırlanan modern ve hijyenik kesim alanlarında, veteriner hekimlerin kontrolünde ve ehil kasaplar tarafından gerçekleştirilecek. Böylece vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı, güvenli ve hijyenik şartlarda yerine getirmeleri sağlanacak.

Bayram süresince kurban satış ve kesim noktalarında Bahçelievler Belediyesi'nin zabıta, temizlik, ruhsat, fen işleri ve ilgili tüm saha ekipleri 24 saat esasına göre görev yapacak. İlçe genelinde temizlik, denetim, çevre sağlığı ve düzenin korunmasına yönelik çalışmalar bayram boyunca aralıksız sürdürülecek.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Kurban Bayramı hazırlıklarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, vatandaşlara huzurlu bir bayram yaşatmak için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Başkan Bahadır, "Biz bayram yapmakla değil, komşularımıza bayram yaptırmakla görevliyiz. Bahçelievler Belediyesi olarak yaklaşık 700 bin komşumuzun huzur içinde bir bayram geçirmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız. Kurban satışından kesim alanlarına, temizlikten denetime kadar her noktada gerekli tedbirlerimizi aldık. Amacımız, komşularımızın Kurban Bayramı'nı gönül rahatlığıyla geçirmesidir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL