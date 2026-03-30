Bahçelievler Belediyesi\'nin \'Dünya Atık Azaltım Günü\'ne özel yarışması büyük ilgi gördü

Bahçelievler Belediyesi, 30 Mart Dünya Atık Azaltım Günü kapsamında çevre bilincini artırmaya yönelik bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Bahçelievler Belediyesi, 30 Mart Dünya Atık Azaltım Günü çerçevesinde bir etkinlik düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda sıfır atık ve geri dönüşümün önemi vurgulandı. Etkinlikte "Atıksız Mutfak" konusu ele alındı. Genellikle atık olarak görülen gıda parçalarının nasıl değerlendirilebileceği uygulamalı olarak anlatılarak, sürdürülebilir mutfak alışkanlıklarına dikkat çekildi.

Etkinlik alanında geri dönüşüm malzemelerinden yapılan çeşitli eşyalar da sergilendi. Katılımcılar, atık materyallerin üretici ve işlevsel ürünlere dönüştürülebileceğini yakından görme fırsatı buldu. Program kapsamında düzenlenen geri dönüşüm yarışmasında finale kalan okullar projelerini sunarken, öğrencilerin çevre bilinciyle hazırladığı çalışmalar beğeni topladı. Anaokulu öğrencilerinin atık malzemelerden tasarladığı kıyafetlerle gerçekleştirdiği defile ise izleyicilerden alkış aldı.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. - İSTANBUL