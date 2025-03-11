Bahçelievler Belediyesi'nden Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi'nden Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Destek

Bahçelievler Belediyesi\'nden Ramazan\'da İhtiyaç Sahiplerine Destek

Bahçelievler Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çeşitli sosyal yardım faaliyetleri gerçekleştirerek iftar sofrasını paylaşıyor. İftar çadırları, sıcak çorba dağıtımı ve 'Alo iftar' hizmeti ile 30 bin kişiye destek sağlanıyor. Başkan Dr. Hakan Bahadır, Ramazan'ın paylaşıma ve dayanışmaya katkıda bulunacağına vurgu yaptı.

11.03.2025 12:58  Güncelleme: 13:14
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Bolluk ve bereket ayı Ramazan'da iftar sofrasını vatandaşlarla paylaşan Bahçelievler Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine de destek sağlıyor. İlçe sınırlarında kurulan dört iftar çadırının yanı sıra, beş noktada sıcak çorba dağıtımı yapılırken, kumanya ve nakdi yardımlarla da dar gelirli ailelere nefes aldırılmaya çalışılıyor.

İstanbul Bahçelievler Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımları kesintisiz sürdürüyor. Belediye, günlük olarak Kuleli, Soğanlı, Halit Ziya Uşaklıgil Okulu ve Yayla İş Bankası'nın yanındaki iftar çadırlarında 5 bin kişiye yemek veriyor. Bahçelievler Belediyesi, iftara yetişemeyen vatandaşları da unutmuyor ve Şirinevler Meydanı, Kuleli, Ömür Plaza önü, Metroport önü ve Basın Express Starcity önünde toplam 6 noktada sıcak çorba dağıtımı yapıyor. Ramazan ayının başından itibaren gerçekleştirilen yardım faaliyetlerinde, ihtiyaç sahibi 30 bin kişiye Ramazan kolisi ve market kartı şeklinde destek sağlanırken, yaklaşık 5 bin kişiye de hurma dağıtımı yapıldı.

"Alo iftar" hizmeti

Bahçelievler Belediyesi, hasta ve yalnız yaşayan vatandaşları da Ramazan ayında unutmadı. Belediye, "Alo iftar" hizmeti ile hasta, yalnız yaşayan, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine iftar yemeği ulaştırarak, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunun pekiştirilmesine katkı sağladı. Ramazan ayında sadece sofraları değil, gönülleri de doyurmayı hedefleyen Bahçelievler Belediyesi, Kuleli'deki Etkinlik çadırında çocuklar ve yetişkinler için çeşitli programlar hazırladı. Çocuk etkinliklerinde animasyon gösterileri ve şişme oyun parkurları yer alırken, yetişkinler için söyleşiler, tasavvuf müziği dinletileri ve şiir akşamları düzenleniyor. Ramazan ayı boyunca Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı kütüphaneler de 24 saat hizmet verecek.

Dolu dolu Ramazan

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Ramazan'ın bereketini Bahçelievler'de 700 bin Bahçelievlerli ile birlikte yaşayacağız" diyerek şehrin manevi atmosferine vurgu yaptı. Dr. Bahadır, birlik ve beraberliğin, dostluk ve dayanışma ikliminin zirveye ulaştığı rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'in dolu dolu yaşanması için belediye olarak gereken tüm adımları attıklarını ifade etti. Bahadır, "Sosyal yardımlardan kültür-sanat etkinliklerine, iftar çadırlarından komşularımıza sıcak yemek dağıtımlarına kadar pek çok hizmeti hayata geçirdik" dedi.

"Vatandaşlarımız yalnız hissetmeyecek"

Ramazan'ı her yönüyle dolu dolu yaşamak için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Bahadır sözlerine şöyle devam etti, "Hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmeyecek; Bahçelievler Aile Destek Evi (BADE) ile binlerce yetim ve öksüz çocuğumuza bayramlık hediyelerini ulaştıracağız. Evde sağlık ve bakım hizmetleri, berber ve kişisel bakım desteği ile ev temizliği hizmetlerimiz de aralıksız devam ediyor. Ramazan'ın bereketini ve huzurunu Bahçelievler'de hep birlikte yaşayacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahçelievler Belediyesi'nden Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika

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