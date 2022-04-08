Bahçelievler Belediyesi'nden tahliye edilen bina ile ilgili açıklama - Son Dakika

Bahçelievler Belediyesi'nden yapılan açıklamada tahliye edilen 45 yıllık binanın yanındaki temel kazısından dolayı meydana gelen olabilecek riskten dolayı 2 gün önce tahliye edildiği apartman sakinlerine geçici olarak değerli ve acil eşyalarını almalarına izin verildiği belirtildi.

Bahçelievler'de bir binanın temeli için yapılan kazı sırasında yandaki binada oturanlar, "titreşim oluyor" diyerek ihbarda bulunmuş, belediye ekipleri tarafından yapılan incelemede çatlakların oluştuğu 45 yıllık bina tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Konuya ilişkin Bahçelievler Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Rüya Sokak 27 numarada bulunan bir binanın yanındaki temel kazısından dolayı meydana gelen olası riskten dolayı iki gün önce tahliye edilen bina sakinlerine bugün geçici olarak değerli ve acil eşyalarını almalarına izin verildi. Bahçelievler Belediyesi tarafından bina ve otelde kriz masası oluşturuldu. Bina sakinleri otelde misafir edilmeye devam edilirken her türlü ihtiyaçları Bahçelievler Belediyesi tarafından karşılanıyor. Belediye tarafından bina sakinlerine ayrıca taşınma yardımı da yapılacak" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL