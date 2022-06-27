Bahçelievler'de kurban kesim alanları hazır - Son Dakika
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Bahçelievler'de kurban kesim alanları hazır

27.06.2022 10:47
Bahçelievler'de kurban kesim alanları hazır

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede Bahçelievler Belediyesi, Kurban Satış ve Kesim Alanındaki hazırlık çalışmalarını tamamladı. Hijyen koşulları gözetilerek vatandaşların kurban satış ve kesim alanında ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılarak hazır hale getirildi.

Bahçelievler Belediyesi'nin Çobaçeşme'de hizmete sunduğu Kurban Satış Alanı'ndaki 93 çadırda yaklaşık 2 bini aşkın büyükbaş, 4 bine yakın küçükbaş kurbanlık satışa sunulacak. Satılan tüm kurbanlıklar Bahçelievler Belediyesince hazırlanan modern ve hijyenik ortamda, belediyenin veteriner hekimlerinin kontrolünde, ehil kasaplar tarafından kesimi sağlanacak. Kafeterya ve mescidin de bulunduğu alanda kurban satıcıları için duş yerleri oluşturuldu.

Kurbanlık Satış Alanını ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi alan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Çobançeşme Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzeri ve Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde kurduğumuz kurban satış ve kesim noktalarında belediyemizin zabıta, temizlik, ruhsat ve fen işlerine bağlı ekipler 24 saat esasına göre çalışacak. Ekiplerimiz alanın fiziki şartları ile ilgili çalışmarını yürütürken veterinerlik bürosu çalışanları da alana gelecek kurbanlıkları taşıyan kamyonların resmi evraklarını kontrol ederek alana girişine izin verecek" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de kurban kesim alanları hazır - Son Dakika
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