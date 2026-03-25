BAİBÜ\'de Neşeli Nevruz Kutlaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy Yerleşkesi'nde Nevruz Bayramı, yüzlerce öğrencinin katılımıyla coşkulu etkinliklerle kutlandı. Program kapsamında Türk Dünyası'ndan çeşitli ülkelerden gelen üniversite öğrencileri sahne alarak yöresel oyunlarını sergiledi. Kurulan stantlarda ise farklı Türk ülkelerine ait geleneksel yiyecekler ve kıyafetler tanıtıldı. Salon programının ardından Nevruz'un simgeleri arasında yer alan etkinliklere geçildi. Yumurta tokuşturma oyunu oynandı ve örste demir dövüldü. Öğrenciler, yakılan büyük ateşin üzerinden atlayarak Nevruz coşkusunu yaşadı.

Programda konuşan BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, Nevruz'un birlik ve beraberliğin simgesi olduğuna dikkat çekti. Yiğit, "Bugün burada doğanın yeniden uyanışını; umudun, kardeşliğin ve yenilenmenin simgesi olan Nevruz Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nevruz, farklı coğrafyalarda birlikteliğin sembolü olarak yaşatılmış köklü bir gelenektir. Doğanın canlandığı, toprağın yeniden hayat bulduğu bu özel gün, bize yeni başlangıçların önemini hatırlatır. Nevruz, direncin ve sürekliliğin simgesidir. Yeniden ayağa kalkabilmenin ifadesidir. Birlikte hareket edildiğinde nelerin başarılabileceğinin göstergesidir. Nevruz'un ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa, özellikle mazlum coğrafyalara sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Nevruz Bayramı'nız kutlu olsun. Zalimlerin sofrasına meze olmamak için bu birlik ve beraberliği devam ettirmek zorundayız" dedi.

Nevruz programı, Özbekistanlı öğrencilerin hazırladığı Özbek pilavının katılımcılara dağıtılmasıyla son buldu. - BOLU