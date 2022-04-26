Bakan Akar kuvvet komutanları ile toplantı düzenledi - Son Dakika
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Bakan Akar kuvvet komutanları ile toplantı düzenledi

26.04.2022 00:57
Bakan Akar kuvvet komutanları ile toplantı düzenledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonuna ilişkin bilgiler alırken, devam eden faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi. Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alan Bakan Akar, devam eden faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi. - ANKARA

YORUMLAR
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Bakan Akar: 'Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Akar: 'Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

Genelkurmay Başkanı, Yaşar Güler, Hulusi Akar, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bakan Akar kuvvet komutanları ile toplantı düzenledi - Son Dakika


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