Bakan Çiftçi, 11 yıldır faili meçhul kalan olayın aydınlatıldığını duyurdu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın özverili ve kararlı çalışmalarıyla, yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların yüzde 99,3'ü aydınlatıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi sosyal medya hesabından geçmiş faili meçhul dosyalara ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi, 11 yıldır faili meçhul kalan bir olayın aydınlatıldığını belirterek yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların yüzde 99,3'ünün aydınlatıldığını duyurdu.

"Yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların yüzde 99,3'ü aydınlatıldı"

Bakan Çiftçi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir dosyayı, hiçbir izi göz ardı etmiyoruz. Geçmişte faili meçhul kalan dosyaları yeniden açıp aydınlatırken, bugün işlenen suçların da peşini bırakmıyor; faillerini adalete teslim ediyoruz. Kriminal kapasitemizin güçlendirilmesi ve geçmiş dosyaların yeniden ele alınması sayesinde, 11 yıldır faili meçhul kalan bir olay daha aydınlatıldı. Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın özverili ve kararlı çalışmalarıyla, yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların yüzde 99,3'ü aydınlatıldı. Suçla mücadelede gece gündüz demeden görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi; bu dosyanın aydınlatılmasında sabırla ve titizlikle çalışan JASAT timlerimizi ve emeği geçen Jandarma personelimizi tebrik ediyorum."