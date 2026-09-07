Bakan Ersoy, MSÜ Rektörü Afyoncu ile kültürel miras çalışmalarını görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'yu Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimi ile ortak hafızanın korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Tarih, kültür ve ortak hafızamız üzerine değerlendirmelerde bulunduğumuz nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyor, değerli çalışmalarında başarılar diliyorum."