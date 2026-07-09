Bakan Göktaş Eskişehir Valiliğini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bakan Göktaş Eskişehir Valiliğini Ziyaret Etti

Bakan Göktaş Eskişehir Valiliğini Ziyaret Etti
09.07.2026 12:05
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Yılmaz ile görüşme yaptı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, kente gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı makamında ağırladı.

Bir dizi programa katılmak üzere Eskişehir'e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ı makamında ağırlayarak kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretin anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Göktaş, ardından Vali Yılmaz ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gerçekleşen ziyarete, Türk Kızılay'ın ilk kadın Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak başkanlığındaki AK Parti teşkilatı da katılım sağladı.

Görüşme, daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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