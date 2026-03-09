Bakan Göktaş'tan Çocuklara Dijital Güvenlik Uyarısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sevgili çocuklar, dijital dünyada konuştuğunuz ve oyun oynadığınız insanlar, sokakta karşılaştığınız insanlar kadar gerçek" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların çevrim içi platformlarda güvenli bir şekilde yer almaları için her zaman onların yanında olduklarını ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili çocuklar, dijital dünyada konuştuğunuz ve oyun oynadığınız insanlar, sokakta karşılaştığınız insanlar kadar gerçek. Günlük hayatta yabancılara karşı nasıl temkinliyseniz çevrim içi platformlarda da aynı şekilde olmalısınız. Karşınızda bir oyun karakteri değil, bir insan olduğunu unutmamalısınız. Aklınızdan çıkarmayın, güvenliğiniz bizim için her şeyden daha kıymetli. Hangi platformda olursanız olun, güvenle büyümeniz ve geleceğe ilerlemeniz için her daim yanınızdayız." - ANKARA