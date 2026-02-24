Bakan Gürlek\'ten Bahçeli\'ye Ziyaret

Adalet Bakanı Akın gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik. Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
