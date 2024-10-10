Bakan Kurum'a Malatya'dan Fahri Hemşerilik Beratı - Son Dakika
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Bakan Kurum'a Malatya'dan Fahri Hemşerilik Beratı

Bakan Kurum\'a Malatya\'dan Fahri Hemşerilik Beratı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 'Fahri Hemşerilik Beratı' ile onurlandırıldı. Başkan Sami Er, Bakan Kurum'un depremin ardından Malatyalıların yanında olduğunu vurgulayarak, bu kararın oy birliğiyle alındığını açıkladı.

10.10.2024 12:38  Güncelleme: 12:39
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından AK Parti, CHP ve MHP gruplarının oy birliğiyle 'Fahri Hemşerilik Beratı' verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, depremin ardından şehrin yaralarının sarılması ve yeniden ayağa kalkması için gayret gösteren Bakan Kurum'un Malatyalıların gönlünde müstesna bir yer edindiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilin yeniden inşa ve ihyası için yoğun çaba sarf eden Bakan Kurum, bölgeyi sık sık ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinliyor. Depremde ağır yıkıma uğrayan Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için çalışan Bakan Kurum'a Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 'Fahri Hemşerilik Beratı' verildi. Teklif, 9 Ekim'deki meclis toplantısında AK Parti, CHP ve MHP gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.

"Malatya'mızın ve hemşerilerimizin yanında oldu"

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Bakan Kurum'un Malatyalıların gönlünde müstesna bir yer edindiğini söyledi. Er, paylaşımında, "Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi olarak 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin ilk anından itibaren Malatya'mızın ve hemşerilerimizin yanında olan, depremin yaralarının sarılması ve şehrimizin bir an önce yeniden ayağa kalkması için büyük bir gayret gösteren ve gösterdiği bu gayretlerden dolayı hemşerilerimizin gönlünde müstesna bir yer edinen kıymetli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a 'Fahri Hemşerilik Beratı' verilmesi kararını oy birliğiyle aldık. Bu vesileyle, Bakanımıza tüm hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu kararın oy birliğiyle alınmasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Meclisi'mizin kıymetli üyelerine de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Kurum'a Malatya'dan Fahri Hemşerilik Beratı - Son Dakika

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