Tek seferde 1 ton 117 kilogram 'metamfetamin' ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 1 ton 117 kilogram 'metamfetamin' kristal ve sıvının tek seferde ele geçirilerek Türkiye tarihinde rekor kırıldığını açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuda yine büyük operasyon; Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor; 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi. İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi, Tebrikler İstanbul Emniyeti" ifadelerini kaydetti.