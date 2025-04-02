Bakan Tekin\'den Yerli Markalar İçin Boykot Uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yerli ve milli markalara yönelik 'boykot' çağrılarının, ülkemizin daha müreffeh yarınlara ulaşmasına zarar vereceği açıktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli markalara yönelik "boykot" çağrılarının, ülkemizin daha müreffeh yarınlara ulaşmasına zarar vereceği açıktır. Bilinmelidir ki, bu büyük millet kendi emeğini kimseye asla yem etmeyecektir. Boykot naralarıyla ayrıştırıcı söylemler üretenler, milletimizin birliği ve beraberliği karşısında her daim yenilmeye mahkumdur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA