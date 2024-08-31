Bakan Uraloğlu: Tünelin 67 metrelik çelik yapı imalatında 27 metre ilerleme sağlandı

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Bakan Uraloğlu 19 Eylül'ü işaret etti: "Tünelin 67 metrelik çelik yapı imalatında 27 metre ilerleme sağladık"

BOLU - Bolu Dağı Tüneli'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve 19 Eylül'de çalışmaların tamamlanmasını hedeflediklerini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Tünelin 67 metrelik çelik yapı imalatında 27 metre ilerleme sağladık. Toplam 256 metre uzunluğundaki fore kazık imalatlarını bitirdik" dedi.

Heyelan riski sebebiyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünelde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Bakan Uraloğlu, tünel tüpünün uzatılması için kullanılan çelik panelleri birbirlerine monte etti. Bakan Uraloğlu'na Bolu Valisi Erkan Kılıç, Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, İl Genel Meclisi Başkanı Ekrem Çetinkaya eşlik etti. Yapılan çalışmaların 19 Eylül'de tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Uraloğlu, 67 metrelik çelik yapı imalatında 27 metre ilerleme sağladıklarını ifade etti.

"19 Eylül'de tamamlamayı hedefliyoruz"

19 Eylül'de çalışmaları bitirmeyi planladıklarını dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde 2022 yılında meydana gelen heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün Kaynaşlı yönünde uzatılmasına karar vermiştik. Bu kapsamda yapılan çalışmaların ilk ayağı olarak İstanbul-Ankara yönündeki ulaşımı sağlayan tüpü 2023 yılı içerisinde 90 metre uzatarak hizmete açtık. Çalışmaların ikinci ayağı kapsamında Ankara-İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının uzatılması çalışmalarına da 31 Temmuz'da başladık. 50 gün sürmesini planladığımız çalışmalarımızı 19 Eylül'de tamamlamayı hedefliyoruz ve çalışmalarımızı planlarımıza uygun bir şekilde başarıyla sürdürüyoruz" diye konuştu.

"27 metre ilerleme sağladık"

Çalışmaların hangi aşamadığı olduğunu kaydeden Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Şu anda projemiz kapsamında, Tünel portalının betonarme temel imalatlarını tamamladık. Tünelin 67 metrelik çelik yapı imalatında 27 metre ilerleme sağladık. Toplam 256 metre uzunluğundaki fore kazık imalatlarını bitirdik. Yine değişimini planladığımız 4 viyadük genleşme derzinden 3'ünde kaynak işlerini de tamamladık ve betonlarını attık. 4. derzde kaynak çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca orta refüjdeki 3 bin 500 metrelik beton oto korkulukların 2 bin 800 metresini ve toplam 19 bin 400 metrekare olan viyadükler arası koruma ağının da tamamını yeniledik. Bu çalışmalarımızla birlikte Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünün 67 metre uzamasını sağlayacağız. Böylece bölgede yaşanabilecek olası heyelanlara karşı ulaşım güvenliğini de maksimum düzeye çıkarmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Bir heyelanın ulaşımı olumsuz etkilemesinin önüne geçiyoruz"

Heyelan riskinin ulaşımı olumsuz etkilemesinin önüne geçtiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Çalışmalarımız nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant ve Kaynaşlı Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik kesiminde İstanbul yönündeki trafiği geçici olarak D-100 Devlet Yolu'na aktardık. Dolayısıyla D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde trafik yoğun seyrediyor. Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere, Kaynaşlı kesimlerinde araç yoğunluğu oluşuyor. Ama bu göğüslemek zorunda olduğumuz kısa süreli bir sıkıntı. Bildiğiniz üzere maalesef son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak mevsim normallerinin çok üstünde yağışlarla karşılaşıyor, sel ve toprak kayması gibi olumsuz etkilere maruz kalıyoruz. Artık, iklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesi oldu. Hatırlarsanız geçen yıl temmuz ayı içinde yoğun yağışların olumsuz etkilerini Karadeniz Bölgesi'nin neredeyse tamamında yaşadık. O günlerde de dile getirdiğimiz üzere; daha radikal kararlar alarak yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için önlemlerimizi arttıracağız demiştik. Bolu Dağı Tüneli'ndeki bu çalışmalarımızın ardından olası bir yoğun yağış döneminde bu kesimde daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiçbirini yaşamayacağız. Ankara yönünde ulaşım sağlayan tüpün tünel portalının 90 metre ve şu anda çalışmaları devam eden İstanbul yönündeki tünel portalının 67 metre uzatılmasıyla, meydana gelebilecek olası bir heyelanın ulaşımı olumsuz etkilemesinin önüne geçiyoruz" diye konuştu.

Ağır taşıtlara geçiş sınırlandırılacak

Pazar günleri ağır taşıtların geçişine izin verilmeyeceğini açıklayan Bakan Uraloğlu, "Şu anda D-100 yolunda yaşanan yoğunluk geçici. Çok kısa süre sonra eylül ayının 19'unda bitmesini planlıyoruz. İnşallah bundan sonra da Bolu Dağı Geçişi'nde bu tür nedenlerden dolayı trafik kesintisi görmeyeceğiz. Mevcut durumda, Bolu Dağı geçişinde özellikle pazar günleri meydana gelen yoğunluğun azaltılması amacıyla 18 ve 25 Ağustos Pazar günleri ağır taşıtların D-100 Devlet Yolu'nu ve Anadolu Otoyolu'nu kullanımlarını sınırlandırmıştık. Bu uygulamaya 1 Eylül 2024 Pazar günü yani yarın da devam edeceğiz. Saat 14.00-23.00 saatleri arasında yapacağımız denetimlerle ağır taşıt trafiğinin Ankara-İstanbul istikametindeki devlet yolunu ve otoyolu kullanmalarını sınırlandıracağız. Sınırlandırma işlemi Ankara tarafında şehrin çıkış noktalarından; Karadeniz tarafında ise Karabük Kavşağı'ndan itibaren yapılacak. Bu süreçte ağır taşıt trafiğini Ankara Beypazarı-Nallıhan-Mudurnu- Akyazı güzergahı üzerinden sağlayacağız. Tabi bu yolu ağır taşıtlar haricindeki tüm araç sürücüleri de alternatif bir güzergah olarak kullanabilirler. Ankara-İstanbul yönünde Anadolu Otoyolu ve Ankara-Bolu Devlet Yolu'nu tercih eden ağır taşıtlar haricindeki araç sürücüleri ise Bolu Dağı geçişinde D-100 Devlet Yolu'na alternatif olarak; Bolu-Mudurnu-Akyazı aksını tercih edebilirler. Bu noktada sürücülerimizden çalışmalarımız tamamlanana kadar önümüzdeki 19 günlük süreçte seyahat planlarını yaparken bu hususları göz önünde bulundurmalarını istiyoruz. Alternatif güzergahları değerlendirsinler. Elbette can güvenlikleri için çalışma yapılan kesimlerdeki trafik işaret ve işaretçilerine de muhakkak uymalarını bekliyoruz. Bu düşüncelerle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'ndeki başarılı çalışmalarından dolayı tüm karayolu çalışma arkadaşlarıma, Bolu Valiliğimize ve emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız boyunca bize gerekli hoş görü ve tahammülü gösteren sürücü ve yolcularımıza da özellikle teşekkür ediyorum" dedi.