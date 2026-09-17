Bakan Yardımcısı Gürcan: "Ticaret Bakanlığı olarak denetimlerimizi 81 ilde hızla devam ettiriyoruz"

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından düzenlenen 39. Ahilik Haftası programında şed kuşatma töreni düzenlendi. Törene katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak denetimlerimizi 81 ilde hızla devam ettiriyoruz" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şed kuşatma töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Bu hafta pazartesi günü Kırşehir'de Ahi Evran-ı Veli'nin türbesinde sabah namazıyla beraber ve orada yapılan duayla beraber Ahilik Haftamızı açmış olduk. Türkiye genelinde 81 vilayette Ahilik kutlamalarımız devam ediyor. Tabii ki bu kutlamaların sadece odalar tarafından değil, toplumun tüm kesimi ama özellikle gençler tarafından benimsenmesi, bunun işlenmesi ve onlar tarafından dikkate alınması çok önemli. Çünkü bugün ticarette en çok şikayet edilen şey esnafın zaman zaman haksız kazanç yapması ve zaman zaman fahiş fiyatlar tüketiciyi aldatması. Bunlar tabii ki Ahi olan esnafın ilkelerinde yok maalesef. Fakat her beş parmağın biri bir değil, bazen de böyle olanlar çıkabiliyor. Ticaret Bakanlığı olarak denetimlerimizi 81 ilde hızla devam ettiriyoruz. Bu türde yanlış yapan esnaflarımızı anında cezalandırmaya ve onlarla ilgili işlem yapmaya da gayret ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanımızın önderliğinde esnaf sanatkarımızın büyük bir yapılanması var. Bugün Ahilik yapılanması Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu çatısı altında yapılmaktadır. Burada 1 konfederasyon, 13 federasyon, 82 birlik ve 3000'in üzerinde odayla esnafımıza hizmet vermeye devam ediliyor. Cumhurbaşkanımızın esnafa vermiş olduğu kıymetle biliyorsunuz Covid döneminde olsun Kahramanmaraş merkezli depremde olsun esnafımızın her zaman yanında olduk. Onların gelir kayıplarını önleyici hibe destekleri, kredi erteleme ve uygun faizli kredilerle esnafımızı desteklemeye devam ettik. Bugün de esnafımıza yüzde 20 sübvansiyonlu yüzde 20 faizle kredi vermeye devam ediliyor. Tabii ki bu kredilerde yatırım kredisi 1,5 milyona kadar işletme kredisi ve aynı şekilde de 2,5 milyon olan rakamı 3,5 yaptık. 3,5 milyona kadar da araç alım, iş yeri alımı ve yatırım kredileri vermeye devam ediyoruz. Bu manada 48 ay olan geri ödemeler de 60 aya çıkartıldı ve bu desteklerimiz inşallah devam edecek" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Ahilik Haftası kutlu olsun. Ahiliği, Ahi Evran'ı, Anadolu Kadınlar Teşkilatı Bacıyan-ı Rum'u bir araya getiren bir program. Ahi Evran'ın Kayseri'deki izlerinden bahsedilerek emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ahi Evran hayatının 21 yılını hemen az ileride yaşadı. Hala sesi kulaklarımızda gibi. Hala uzaklardan bağırdığında sesini duyar gibiyiz. Dolayısıyla Kayseri için Ahi Evran çok kıymetli. Fakat aynı zamanda tarihin ilk kadın teşkilatı da burada kuruldu. Yani Bacıyan-ı Rum, yani Anadolu Kadınlar Teşkilatı da burada kuruldu. Dolayısıyla bu organizasyonun bu çaplı, büyük bir şekilde burada yapılmasında emeği geçen, başta Ticaret Bakanımıza, bakan yardımcımıza, özellikle esnaf odası başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Bu sene görkemli bir şekilde Ahilik Haftası'nı kutluyoruz. Valimiz başta olmak üzere ben de emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Esnaf odalarımızı da katılımlarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır da, "Ahilik, ben kazandım demeden önce, biz ne kazandık diyebilmektir. Ahilik bir insanın sadece işini iyi yapmasını değil, iyi insan olmasını öğütler. Bir malın kaliteli olması kadar, o malı üreten kişinin, kişinin de güvenilir olması önemlidir. Bu yüzden ahilik, geçmişten bugüne uzanan güçlü bir meslek ahlakı olduğu kadar, toplum hayatımızın da önemli değerlerinden biridir. Bu büyük medeniyetin içerisinde kadınların da çok önemli bir yeri vardır. Bacıyan-ı Rum teşkilatı Anadolu'da kadınların üretimde, ticarette, sosyal hayatta ve dayanışmada ne kadar güçlü bir konuma sahip olduğunu gösteren çok kıymetli bir mirastır. Bugün bize esnaf ve sanatkarlarımıza bu heyecanı yaşatan, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise, "Ahilik kültürünü gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Çocuklarımıza yalnızca meslek değil meslek ahlakını, yalnızca kazanmayı değil paylaşmayı ve güvenilir olmayı da öğretmeliyiz. Çünkü ahilik ben değil biz diyebilmektir" dedi.

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, "Büyümek önemlidir ama birlikte büyümek daha değerlidir. Bugün Kayseri'nin güçlü üretim kültüründe bu anlayışın izlerini görüyoruz. Esnafımız da sanayicimiz de aynı değerin peşinde. İşini iyi yapmak ve güven vermek" ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise, "Tüm bireylerin ahilik kültürünü yaşaması gerekir. Güzel ahlakı, iyiliği, sevgiyi, başkalarının hakkına saygıyı, adil ve eşit olmayı öğütler. Ahilik kültürü geçmişten günümüze kadar uzanan gelecekte de yaşatılması gereken önemli bir yaşam felsefesidir" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Ahilik İl Kutlama Komitesi tarafından seçilen yılın ahisi Argıncık Esnaf Odası'ndan bağlama ustası Naci Kılıçkaya, yılın kalfası Bisiklet ve Motosiklet Tamirciler Odası'ndan Mustafa Kazan, yılın çırağı Fırıncılar ve Uncular Odası'ndan Yusuf Efe Yılmaz ve Kayseri'de bu yıl ilk defa olan yılın Ahi Bacısı ise Terziler ve Konfeksiyoncular İmalatçılar Odası'ndan Servet Halıcı'ya şed kuşatılarak plaketleri takdim edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şed kuşatma törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, oda üyeleri ve vatandaşlar katıldı.