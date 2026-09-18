Bakan Yumaklı Erzincan Basın Çalıştayı\'nda basına teşekkür etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan Basın Çalıştayı'na katıldı.

Erzincan'da düzenlenen çalıştaya Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Vali Hamza Aydoğdu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Güven, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Ufuk Kuyrukluyıldız ve il protokolü katıldı.

Programda konuşan Bakan Yumaklı, basının doğru, tarafsız ve güvenilir bilginin topluma ulaştırılmasında önemli sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Basın mensuplarının gece gündüz demeden özveriyle görev yaptığını ifade eden Yumaklı, çalışmalarından dolayı gazetecilere teşekkür etti.

Yumaklı, Erzincan Basın Çalıştayı'nın Erzincan, Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye ve basın camiası için hayırlı olmasını dileyerek, çalıştayın verimli sonuçlara vesile olması temennisinde bulundu.