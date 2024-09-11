Bakan Göktaş, Narin'in Mezarı'nı Ziyaret Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bakan Göktaş, Narin'in Mezarı'nı Ziyaret Edecek

Bakan Göktaş, Narin\'in Mezarı\'nı Ziyaret Edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Narin'in mezarını ziyaret edecek. Bakan Göktaş, kadın gazilerle yapılan kahvaltı etkinliğinde konuşarak, kadınların gücünün toplumun gücüne katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, Narin'in davasına müdahil olacaklarını ve mezarını ziyaret edeceklerini söyledi.

11.09.2024 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Narin'in mezarını ziyaret edecek.

Danıştay Eğitim Tesisinde kadın gazilerle kahvaltı etkinliğinde buluşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kahvaltı öncesinde konuştu. Göktaş, yaptığı konuşmada kadın gazilerin göstermiş olduğu cesaretin halka ilham ve güç verdiğini dile getirdi. Diyarbakır'da katledilen Narin ile ilgili de konuşan Bakan Göktaş, Narin'in davasına Bakanlık olarak müdahil olacaklarını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Narin'in mezarını ziyaret edeceklerini söyledi.

"Güçlü olan kadın, gelecek nesillerin güçlü bireylerden oluşmasının da yolunu açmaktadır"

Kadınların kamusal ve toplumsal hayat içinde görünür olmasının ve temsil edilmesinin demokrasi adına vazgeçilmez bir ilke olduğunu ifade eden Göktaş, "Kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi, sadece kadınların değil tüm toplumun yararınadır. Çünkü toplumsal yaşamda güçlü olan kadın, gelecek nesillerin güçlü bireylerden oluşmasının da yolunu açmaktadır. Çünkü kadınların gücü, ülkemizin gücüne güç katmaktadır" diye konuştu.

"Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız ile Diyarbakır'da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz"

Çocukların iyilik halinin her zaman öncelikli gelmesi gerektiğini söyleyen Göktaş, bu durumun aksine neden olanların cezasını hem hukuki hem de vicdani olarak ödemek zorunda olduklarını belirtti. Narin'i hayattan kopartan kişi ya da kişilerin en ağır cezayı alması için elinden geleni yapacağını vurgulayan Bakan Göktaş, "Kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletimizin tüm kurumları arama çalışmalarını başlatsa da ne yazık ki, Narin'in acı haberini aldık. Bakanlık olarak, sahada, tüm ekiplerimizle sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladık. Bakan yardımcımız, Narin kızımızın cenaze törenine iştirak etti. Bugün de Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız ile Diyarbakır'da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz. Tüm detaylarıyla süreç aydınlatılana ve sorumlu herkesin hesap vermesini sağlayana kadar da kadar sürecin bizzat takipçisi olacağız. Bu elim olayın, siyasi bir malzeme haline getirilmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Narin bu milletin, hepimizin evladıdır. Bu anlamda Narin için adaletin tecelli etmesi hepimizin boynunun borcudur. Bu vesileyle Narin kızımız için bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı, Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Politika, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Göktaş, Narin'in Mezarı'nı Ziyaret Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:57 5 yıldır Türkiye’ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç’ten geri adım 5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım
12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
12:09 İzmir felaketi yaşıyor Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
22:25 Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti Acı gerçek otopsi raporunda Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti! Acı gerçek otopsi raporunda
21:54 Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor İşte forma giyeceği ilk maç Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor! İşte forma giyeceği ilk maç
21:27 Ülkesine geri döndü Fenerbahçe Beko’da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor Ülkesine geri döndü! Fenerbahçe Beko'da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
20:01 Burger King’in Türkiye’deki yeni adı ’’Börgır’’ oldu Burger King'in Türkiye'deki yeni adı ''Börgır'' oldu
19:33 Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı
19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 14:11:39. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, Narin'in Mezarı'nı Ziyaret Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement