Bakır: Millet iradesi esir alınamaz

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamayı ilke edindiğini belirterek, hiçbir gücün millet iradesini esir alamayacağını vurguladı.

Başkan Murat Bakır mesajında, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, aziz milletin cesareti, kararlılığı ve demokrasiye olan sarsılmaz inancı sayesinde bertaraf edildiğini belirterek, "O gece ortaya konulan eşsiz mücadele, Türk milletinin vatanına, devletine ve bağımsızlığına olan bağlılığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" diye konuştu.

Birlik ve beraberlik ruhunun Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu ifade eden Bakır, ülkenin karşı karşıya bulunduğu her türlü tehdidin ancak ortak akıl, dayanışma ve milli birlik anlayışıyla bertaraf edilebileceğini dile getirdi. Terörün hangi isim altında olursa olsun insanlığa ve ülkelere zarar veren en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkat çeken Bakır, "Güçlü bir demokrasi, güvenlik ve toplumsal huzur ekonomik kalkınmanın da temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle demokratik değerlerin korunması ülkenin geleceği açısından vazgeçilmezdir" dedi.

Türkiye'nin sahip olduğu üretim gücü, girişimci insan kaynağı ve ihracat potansiyeliyle geleceğe güvenle ilerlediğini belirten Bakır, daha güçlü bir Türkiye için üretmeye, yeni pazarlara açılmaya ve ihracatı artırmaya devam edeceklerini belirtti.

15 Temmuz'un yalnızca demokrasiye sahip çıkılan bir gün değil, aynı zamanda millet olma bilincinin, dayanışmanın ve ortak hedefler etrafında kenetlenmenin en güçlü örneklerinden biri olarak tarihteki yerini aldığını ifade eden Başkan Murat Bakır, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise saygı ve şükranla andığını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP