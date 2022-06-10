Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Fevzi Polat'ın kıydığı nikaha, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Erzurum Ticaret Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Erzurum Gazeteciler Cemiyet Başkanı Metin Barlak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Turgut Mollaoğlu, Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı İş Adamı Ömer Düzgün, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Atatürk Üniversitesi Fizik Tedavi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akın Erdal, Erzurum Adli Tıp Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezihi Gök, Avukat Faruk Terzioğlu, Erzurum 1. Organize Sanayi Başkanı Murat Urkuç, Çakıcı- Bakırcı Aileleri, ulusal ve yerel medya temsilcileri ile davetliler Bakırcı ailesinin mutlu gününe ortak oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yakutiye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Bakırcı ailesinin mutlu günü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.