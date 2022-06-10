Bakırcı ailesinin mutlu günü - Son Dakika
Üye Girişi

Bakırcı ailesinin mutlu günü

10.06.2022 14:14
Bakırcı ailesinin mutlu günü

Gazeteci Cem Bakırcı'nın oğlu Reha Oğuzhan, Sedanur Çakıcı ile dünya evine girdi.

Gazeteci Cem Bakırcı'nın oğlu Reha Oğuzhan, Sedanur Çakıcı ile dünya evine girdi.

Erzurum'un sevilen emektar Gazetecisi, Foto Muhabiri Cem Bakırcı'nın oğlunun düğünü Çınaraltı Düğün Salonunda düzenlen nikah akdi ile yapıldı. Sedanur Bakırcı (Çakıcı) - Reha Oğuzhan Bakırcı düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Fevzi Polat'ın kıydığı nikaha, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Erzurum Ticaret Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Erzurum Gazeteciler Cemiyet Başkanı Metin Barlak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Turgut Mollaoğlu, Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı İş Adamı Ömer Düzgün, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Atatürk Üniversitesi Fizik Tedavi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akın Erdal, Erzurum Adli Tıp Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezihi Gök, Avukat Faruk Terzioğlu, Erzurum 1. Organize Sanayi Başkanı Murat Urkuç, Çakıcı- Bakırcı Aileleri, ulusal ve yerel medya temsilcileri ile davetliler Bakırcı ailesinin mutlu gününe ortak oldu. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Yakutiye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakırcı ailesinin mutlu günü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:12 Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla mahkemeye çıkan Murat Övüç, savunma yaptı: Bu ülkede çok kişiye yardım ettim
14:12 YÖK'ten açıklama: 2022-23 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacak
14:01 Erdoğan'ı görünce konvoyun önüne atladı: Oğlumun düğünü var, davetiye verdim
13:48 Karadeniz'de bulunan doğal gaz için borular döşenmeye başlandı!
13:32 İstanbul'da daire sahiplerinin "Asansör" oyunu! Daha yüksek kiraya vermek için tamir ettirmiyorlar
13:20 Milli futbolcu Ozan Kabak Türkiye'ye geri mi dönüyor? Süper Lig ekibinden büyük transfer hamlesi
12:59 Kadıköy metrosunda bıçak çeken ve 18 yıl hapisle yargılanan saldırgan tahliye edildi
12:40 Akşener'den "cumhurbaşkanı adayı olacak" spekülasyonlarına nokta: Yemin billah ediyorum cumhurbaşkanlığına kesinlikle aday olmayacağım
12:37 12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi
12:18 AK Partili Tayyar'dan "GES" uygulamasına tepki: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor, tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 14:20:18. #1.13#
SON DAKİKA: Bakırcı ailesinin mutlu günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement