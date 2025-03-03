Bakırköy Belediyesi'nden Görme Engellilere İlkyardım Eğitimi - Son Dakika
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Bakırköy Belediyesi'nden Görme Engellilere İlkyardım Eğitimi

Bakırköy Belediyesi\'nden Görme Engellilere İlkyardım Eğitimi

Bakırköy Belediyesi, Körler ve Gönüllüler Derneği iş birliği ile görme engelli bireyler için ilkyardım eğitimi düzenledi. Eğitimde, acil durumlarda bilinçli müdahale için temel ilkyardım teknikleri uygulamalı olarak öğrenildi.

03.03.2025 10:39  Güncelleme: 10:45
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Bakırköy Belediyesi, Körler ve Gönüllüler Derneği iş birliği ile görme engelli bireyler için ilkyardım eğitimi düzenledi. Eğitim çerçevesinde, görme engelli bireylerin acil durumlarda bilinçli ve hızlı müdahale etmesi amaçlandı.

Halk sağlığı için gerçekleştirdiği bilinçlendirme eğitimlerine devam eden Bakırköy Belediyesi, anlamlı bir programa imza attı. Körler ve Gönüllüler Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen eğitim programı ile, görme engellilere ilkyardım eğitimi verildi. Belediyenin meclis salonunda gerçekleştirilen eğitim kapsamında, uzman eğitmen eşliğinde temel ilkyardım teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Görme engellilerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri acil durumlar karşısında hem kendilerine hem de çevrelerindeki insanlara daha bilinçli şekilde müdahale edebilmeleri için özellikle çarpma, düşme ve yaralanma gibi durumların üzerinde duruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakırköy Belediyesi'nden Görme Engellilere İlkyardım Eğitimi - Son Dakika

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