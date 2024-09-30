Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi\'nde 8 bin 554 Kişi Ücretsiz Sağlık Hizmeti Aldı

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Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi'nde ücretsiz bir şekilde verilen sağlık hizmetinden, Nisan-Ekim ayları arasında toplam 8 bin 554 kişi faydalandı.

Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi'nde ücretsiz bir şekilde verilen sağlık hizmetinden, Nisan-Ekim ayları arasında toplam 8 bin 554 kişi faydalandı. Aile hekimi, fizik tedavi, kadın hastalıkları ve doğum, göğüs hastalıkları, diyetisyen, psikolojik danışmanlık gibi branşlarda hizmet veren uzman doktorlar, Bakırköylülerin hayatına dokunmaya devam ediyor. - İSTANBUL