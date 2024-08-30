Bakırköy Belediyesi Yaz Spor Okulları 3. Dönem Kapanış Töreni

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Bakırköy Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın 3. döneminin kapanışı madalya taktimi düzenlenen törenle gerçekleşti. Törende konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, "Çocuklarımızın mutlu olması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakırköy Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın 3. döneminin kapanış ve madalya taktimi düzenlenen tören, Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde bulunan spor kompleksinde yapıldı. 8-14 yaş arası çocuklara, tenis, futbol, basketbol, voleybol, jimnastik ve badminton branşlarında ücretsiz eğitim olanağının sunulduğu spor okullarının 3. döneminde 160 öğrenci sertifika ve madalyalarını aldı. Törene, öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra yüzlerce kişi katıldı. Yaz Spor Okulları'nı başarıyla tamamlayan sporculara madalyalarını Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu taktim etti. Ovalıoğlu, öğrencilerle bol bol sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

"Çocuklarımızın mutlu olması için çalışmaya devam edeceğiz"

Törende konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, sağlıklı nesiller yetiştirmek için spor faaliyetlerini aralıksız sürdüreceklerini belirterek, "Bakırköy Belediyesi olarak çocuklarımızın spor yapması için tüm desteği vereceğiz. Yeni dönemde de çocukların ve gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın hem sağlıklı yetişmesi hem de eğlenerek öğrenmesi onları kötü alışkınlıklardan da uzak tutuyor. 3 dönem olarak planladığımız kurslardan toplamda 574 çocuğumuz faydalandı. Bu çocuklarımızın yaşamlarına sporu alması ve bu yönde adım atması bizleri mutlu etti. Bizler de çocuklarımızın mutlu olması için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL