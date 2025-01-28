Bakırköy'de İş Çıkışı Konserleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bakırköy'de İş Çıkışı Konserleri Devam Ediyor

Bakırköy\'de İş Çıkışı Konserleri Devam Ediyor

Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği 'Bakırköy'de İş Çıkışı Konserleri' etkinliği, 29 Ocak'ta İBB Oda Müziği Topluluğu'nun 'Klasik Esintiler' konseri ile devam edecek. Etkinlik, vatandaşların stresinden arınmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

28.01.2025 16:46  Güncelleme: 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediyesi'nin vatandaşları İBB Kent Orkestraları ile bir araya getirdiği "Bakırköy'de İş Çıkışı Konserleri" devam ediyor. İBB Oda Müziği Topluluğu'nun 29 Ocak Çarşamba günü Tarık Akan Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği "Klasik Esintiler" konseri ile vatandaşlar günün stresinden arınacak.

Bakırköy Belediyesi'nin vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturarak günün stresinden arındırmak amacıyla hayata geçirdiği "Bakırköy'de İş Çıkışı Konserleri" devam ediyor. Her ayın iki Çarşamba'sı İBB Kent Orkestraları'nın Tarık Akan Kültür Merkezi'nde sahne aldığı etkinlik kapsamında, 29 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de İBB Oda Müziği Topluluğu'nun gerçekleştireceği "Klasik Esintiler" konseri vatandaşlara keyifli bir müzik deneyimi yaşatacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Müzik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakırköy'de İş Çıkışı Konserleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
17:56 İran’dan Trump’a ’’Gaza’’lı yanıt İran'dan Trump'a ''Gaza''lı yanıt
17:50 Esad’ın devrilmesi sonrası Rusya’dan Şam’a ilk ziyaret Esad'ın devrilmesi sonrası Rusya'dan Şam'a ilk ziyaret
17:32 Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
17:31 Güney Kore’de yolcu uçağı alev aldı Güney Kore'de yolcu uçağı alev aldı
17:09 Beşiktaş, Barcelona’nın yıldızına göz dikti Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızına göz dikti
17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
17:08 Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini
17:08 Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 13:40:58. #1.11#
SON DAKİKA: Bakırköy'de İş Çıkışı Konserleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.